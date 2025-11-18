Zola interpellé dans le 77, il est suspecté de séquestration et violences avec armes

Plus d'une quarantaine de policiers sont venus interpeller Zola en Seine-et-Marne à Le Pin.

Le retour musical de Zola était un évènement extrêmement attendu par ses fans, mais aussi par le game en général, après le succès de son projet commun avec Koba LaD, "Frères Ennemis", sorti début 2024. Malheureusement il va falloir attendre un peu avant d'entendre de la nouveauté de la part du rappeur : il vient d'être interpellé par les forces de l'ordre, ce mardi 18 novembre, et est suspecté de séquestration et de violences avec armes.

Un énorme dispositif policier

C'est une scène un peu surréaliste qui a eu lieu ce mardi matin dans la commune de Le Pin, située à côté de Villeparisis, où résiderait apparemment le rappeur. Zola a donc été interpellé par une quarantaine de policiers, d'après les informations du Parisien, dans le cadre d'une enquête sur une violente agression qui aurait eu lieu dans la soirée du 6 novembre. Plusieurs autres personnes (trois de ses amis apparemment) ont été arrêtées dans cette affaire, il est donc possible que la responsabilité du rappeur dans cette agression soit limitée.

Cependant, toujours d'après les informations du média, les faits auraient eu lieu à l'intérieur du domicile du rappeur. Un jeune fan se serait rendu devant le domicile de Zola, en voulant prendre des photos. C'est donc une sorte d'atteinte à la vie privée, à laquelle le rappeur et ses potes ont décidé de répondre par la violence.

Un déchaînement de violence

Zola et 8 de ses potes sont sortis du domicile, cagoulés et armés, ce qui a fait fuir la victime. Par de chance pour le fan, le rappeur et son équipe ont été plus rapides, et ils l'ont ramené de force dans le domicile du rappeur. Ils ont forcé le jeune homme à retirer ses vêtements, qui ont été brûlés sous ses yeux, puis l'ont roué de coup et lui auraient également mis une arme de poing dans la bouche. Ils l'ont ensuite foutu à la cave pour lui faire peur, ont tiré des rafales avec une arme longue, puis lui ont volé son téléphone et sa carte bleue. Enfin, ils l'ont "libéré", en le reconduisant à son véhicule, qui avait le rétro cassé et les pneus crevés, en le menaçant de mort.

Toutes ces informations sont évidemment à prendre au conditionnel car comme vous le savez, Le Parisien adore les faits divers sensationnels et n'hésitent jamais une seconde à publier l'article lorsque ça implique un rappeur, même de loin. Mais si tout ça est vraiment arrivé, Zola risque de prendre cher par la justice...