Tekashi 6ix9ine : des hommes armés font irruption chez lui et braquent sa mère, les images fuitent sur le web

4 hommes se sont introduits chez Tekashi 6ix9ine et ont séquestré sa mère.

Il n’est peut-être plus en prison (pour le moment), ni recherché par plein de membres de gangs qui veulent le faire sauter, mais les ennuis sont loin d’être terminés pour Tekashi 6ix9ine. Connu pour être la balance la plus célèbre de l’histoire du rap US (même si Gunna lui a volé la vedette récemment), il vient de lui arriver une sacrée dinguerie : 4 hommes armés sont rentrés chez lui, et ont retenu sa mère contre sa volonté. Les images font actuellement le tour du web.

C’est comme bien souvent le site TMZ qui a publié les vidéos, visiblement issues des caméras de surveillance du domicile de Tekashi 6ix9ine. On y voit trois hommes (un quatrième était apparemment présent sur les lieux mais n’apparaît pas sur les images) faire des allées et venues dans la baraque, arme au poing, avec deux qui se rendent dans une autre pièce, et un monter la garde dans un coin de la pièce principale. On voit aussi le chien du rappeur se demander un peu ce qui lui arrive.

Dans d’autres vidéos, filmées par les caméras à l’extérieur de la maison, on voit les intrus “escorter” la mère de Tekashi à l’intérieur de la baraque. D’après les documents consultés par TMZ, les hommes armés étaient à la recherche d’argent en cash et de clés de voiture. Ils ont fui les lieux lors de l’arrivée de la police.

Un fait assez surprenant, qui survient alors que Tekashi 6ix9ine, en stream avec Jack Doherty au moment des faits, va devoir retourner au tribunal ce jeudi, pour avoir violé sa probation, et risque entre 3 et 9 mois de prison.