Damso, Orelsan, Jul,... : découvrez le top 10 des meilleures premières semaines du rap français en 2025

On ne va pas donner de nom, mais il y en a un qui met une tempête à tous les autres au classement des meilleures semaines du rap français.

La course aux chiffres continue dans le rap français, et même si en 2025, on a eu un léger ralentissement (pour le moment du moins) au niveau des ventes, on reste sur une très belle année. Il y a quelques jours, Orelsan sortait d'ailleurs son nouvel album, "La Fuite en avant", qui a effectué une excellente première semaine avec plus de 58 000 exemplaires écoulés. Mais il reste assez loin de la première place du classement des premières semaines, qu'on va décortiquer avec vous.

En toute première place, et très loin devant la concurrence, c'est Jul qui domine le classement des meilleurs démarrages avec une première semaine à 123 691 exemplaires vendus. Un démarrage en boulet de canon, avec un disque de platine qui est tombé en 3 jours, bien aidé par son concert record au Stade de France qui a clairement participé à booster ses ventes. Loin, très loin derrière, on retrouve donc Orelsan avec "La Fuite en avant", qui réalise un très bon score même si pour le coup, il ne pouvait rien faire niveau ventes contre le J.

A la troisième position, juste derrière Orelsan, on retrouve Damso et ses 56 986 exemplaires vendus pour "Beyah", encore une très belle perf, suivi de "Diamant Noir", de Werenoi, et ses 53 821 exemplaires. Un très beau score, qui a bien explosé après la tragédie de son décès. En 5ème, on retrouve Vald avec "Pandémonium", mais assez loin derrière la quatrième place puisqu'il culmine à 38 751 exemplaires "seulement" (ça reste énorme).

On peut également noter que La Fouine arrive à la dixième, et douzième place avec "Etat des lieux" et "Capitale du crime radio vol 2", ça fait plaisir pour l'ancien du 78 ! Dans le top 10, on retrouve également Djadja & Dinaz, ou encore Hamza (logique), mais aussi Zamdane, dont la popularité continue à grandir année après année, ainsi que Lacrim, logique là encore. Mais on n'est pas à l'abri de voir une sortie venir bouleverser le classement d'ici la fin de l'année !