Kaaris s'énerve contre les babrers : "lavez vous les mains, ça pue les c*uilles séchées"

Kaaris a poussé un sacré coup de gueule contre les barbers, il fallait que le message passe !

Beaucoup de choses ont été dites au sujet de Kaaris pendant ces dix dernières années : rappeur hors pair, qui a littéralement changé le game avec "Or Noir", qui a de nombreux tubes au compteur, et qui a gagné ses lettres de noblesse lors de la "bataille d'Orly", pendant laquelle il a assumé, quitte à finir à l'ombre quelques temps. Mais souvent, on oublie de parler d'un truc : son humour. Le rappeur de Sevran est drôle, et même lorsqu'il pousse un coup de gueule, il nous tue de rire. Cette semaine, ce sont les barbers qui se retrouvent dans son viseur.

A chaque fois que Kaaris se filme, c'est souvent collector, et cette fois ne fait pas exception à la règle. Le rappeur du 93 avait un sacré coup de gueule à passer contre certains barbers... qui ne se lavent pas les mains :

Moi, je respecte les barbers. Les mecs qui coiffent les gens et tout, c'est un métier qui est honorable, c'est un très beau métier d'essayer de rendre beau des monstres comme nous [...] Mais ceux qui font la barbe. Vous avez les mains plus proches de la bouche, du nez, tout ça, vous mettez vos mains partout. Wesh lavez vous les mains les frères ! Lavez vous les mains ! Y en a ils ont les mains qui puent mon frère, ça pue les couilles séchées !

Encore une vidéo de Kaaris qui nous tue de rire, même si on est tous d'accord pour dire qu'il a raison : lavez vous les mains, et ça vaut même pour ceux qui ne sont pas barber. On aurait cependant bien voulu avoir le nom du barber auquel il pense, histoire d'être certains de ne jamais y aller de notre vie... Quant à l'actu rap de Kaaris en ce moment, il vient de sortir le clip de "Goal Volant", qu'on vous invite à écouter ici.