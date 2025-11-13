Aya Nakamura se livre comme jamais chez le Chairman : "j'étais mariée à 20 ans"

C'est la première fois qu'Aya Nakamura dévoile autant de choses sur sa vie privée et son parcours.

On le répète depuis plusieurs années, mais Aya Nakamura est clairement l'une des plus grosses stars de l'industrie musicale en France. La chanteuse voit chacun de ses faits et gestes scrutés et chacune de ses sorties est surveillée de près. Il faut dire aussi qu'elle déçoit rarement, depuis ses premiers tubes à l'époque de "Djadja" ou de "Comportement". Mais on connait pourtant peu de choses sur sa vie privée et sur son parcours avant le succès. La chanteuse s'est livrée sur tous ces sujets dans une interview assez intéressante avec le Chairman.

J'étais mariée à 20 ans. C'est cool ouais. [...] À l'époque, mon mari il m'assumait donc mon argent c'était mon argent j'avais vingt ans. Je n'avais pas la contrainte de payer mon loyer et que tout allait s'arranger [...] je m'occupais juste de mon rêve.

Aya Nakamura était donc de passage sur Oui Hustle, l'émission qui "rrrrassemble et motive", présentée par l'inimitable Chairman. Vous le connaissez, il a toujours des questions qui vont fouiller dans des endroits inattendus, et la star a donc été interrogée sur sa vie privée, mais aussi sur ses débuts dans la musique. Elle a répondu avec beaucoup de franchise et de transparence, notamment au sujet de son mariage, qui est arrivé très tôt dans sa vie. Elle a même révélé ce qui avait, selon elle, gâché cette histoire d'amour :

Il m'a connue bien avant la célébrité donc il n'a pas forcément vu de changements mais c'était plus au niveau du timing je ne donnais plus autant de temps. Je n'étais plus trop à la maison, je n'avais pas forcément les mêmes envies entre 19 et 23 ans tu n'as pas la même mentalité.

Grossesse ou carrière, le dilemme de la star

La vie de star exige des sacrifices, et Aya Nakamura semble en savoir quelque chose. Mais les confidences les plus choquantes viennent lorsqu'elle parle de sa grossesse, qui a clairement été un frein à sa carrière, ou qui a en tout cas perturbé ses relations avec ses anciens managers :

Moi quand j'ai annoncé ma grossesse à mes premiers managers, pour eux c'était chaud quoi. Ils m'ont demandé clairement soit je voulais être chanteuse soit je voulais être maman. Pour moi, il n'y avait pas de choix à faire tu vois. Du coup c'était compliqué un petit peu d'échanger avec eux. C'est comme ça que petit à petit on s'est séparés.

On comprend clairement sa décision : personne n'a à imposer des choix aussi terribles à des jeunes artistes. Mais il faut dire que l'industrie musicale adore sexualiser les artistes féminines, en faire des objets de désir, et c'est plus difficile de faire ça avec des femmes enceintes qu'ils jugent probablement "moins attirantes". Sinon, ils pourraient se contenter de vendre de la musique, car avec Aya Nakamura, il y a largement de quoi faire pour le concentrer sur l'aspect musical...