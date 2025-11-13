SDM victime d'agression sexuelle : une fan lui touche les parties intimes en plein showcase, il la recadre

SDM a dû recadrer sérieusement une fan après qu'elle lui ait touché les parties intimes.

Plus les années passent et plus les fans se comportent de manière complètement irrespectueuse avec les artistes. Ça lance des téléphones sur scène, des bouteilles, des sous-vêtements, ça essaie d'agripper les artistes, de monter sur scène, ça insulte les gens, bref, on dirait bien que les mongols se rendent en masse dans les concerts de rap pour foutre la merde. Et cette semaine on vient encore de franchir un pallier : SDM a été victime d'une agression sexuelle, avec une femme qui lui a touché la teub lors d'un showcase à Paris.

Oui oui, vous avez bien lu. Alors que SDM était en showcase en boite de nuit à Paris, il cherchait visiblement à quitter la scène en longeant le mur devant les fans en folie. Mais là, il y a une meuf qui a clairement dérapé : pendant qu'il passait devant elle, elle lui a directement touché le sexe. L'artiste a été visiblement assez mis en colère par le geste, lâchant un "wesh wesh wesh" avant de la pointer du doigt en disant :

Attention [...] c'est une agression sexuelle ça. [...] Surtout à ton âge, on va t'apprendre à t'éduquer toi.

Pas de drame, les choses ne sont pas allées plus loin que ça, mais on comprend parfaitement la colère de SDM qui a tout à fait raison quand il qualifie ça d'agression sexuelle. Imaginez deux secondes que la situation soit inversée, avec un homme qui touche les parties intimes d'une femme devant tout le monde, la vidéo aurait créé un scandale.

Ocho a donc tout notre soutien, et il a raison : faut vraiment que les gens s'éduquent, marre d'être entourés de débiles qui font n'importe quoi en croyant que c'est ok.