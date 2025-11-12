"Il était tellement heureux de pas s'être pris un KO" : Booba répond aux provocations de Gims et Dam16

Booba a tenu à mettre les choses au clair sur son embrouille avec Dam16.

Les choses commencent à bouger beaucoup du côté du 92, et ça sent la poudre. Gims a décidé de sortir les crocs, en allant tourner un clip en plein milieu des Pablo, le quartier très réputé de Nanterre. Le tout, en compagnie de Dam16, un des vieux ennemis de Booba. Une provocation de plus envers le Duc, qui a décidé de ne pas laisser passer. Sur Twitter, il a voulu mettre les choses au clair concernant cette fameuse embrouille avec Dam16, qui date d'il y a dix piges.

Hier, ça a chauffé sur Instagram, avec une petite passe d'armes entre Booba et Dam16. Kopp estimait que Dam16 n'était pas une terreur, contrairement à ce que tout le monde pensait, et le rappeur du Pont-de-Sèvres a rappelé au Duc que c'était toujours lui qui avait sa ceinture et qu'il pouvait venir la chercher quand il voulait. Du coup, B2O a décidé de mettre les choses au clair sur Twitter au sujet de cette embrouille :

La seule preuve c’est moi qui l’ai postée. Une égratignure derrière l’oreille un petit cocard mais il était tellement heureux de pas s’être pris un K.O il en a fait une série Netflix. Y fait 2m10 peu y serait allés hein. Bénash l’a monté en l’air par contre c’est vraiment un fumier. Nombreux témoins mais pas de vidéo? En plein dans sa cité!!! Y peut pas montrer de vidéo sinon tout son cinéma tombe à l’eau…( faut doser un peu ) On attend les vidéos…

Dans d'autres stories postées sur Instagram, Booba continue son pressing en affirmant qu'on dirait juste qu'il s'est battu avec une meuf super grande, chez elle dans sa cité, devant de nombreux témoins sans téléphone. Il termine par un avertissement lancé à Dam16, en lui disant que "à l'extérieur, tu te fais passer pour qui tu veux. Si j'étais toi, je ne ferai pas trop de vagues...". Les prochaines semaines vont être intéressantes !