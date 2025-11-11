Orelsan victime d'une grosse escroquerie : "je me suis fait avoir comme une mamie de 70 ans..."

Même quand on s'appelle Orelsan, on n'est pas à l'abri d'être victime d'une grosse arnaque bancaire.

Les arnaqueurs et les escrocs deviennent de plus en plus audacieux et ingénieux depuis la popularisation du web, des smartphones et des réseaux sociaux. On se souvient tous de l'histoire de la dame qui s'est faite arnaquée de plusieurs centaines de milliers d'euros par un "faux Brad Pitt", mais tous les jours, des personnes, en particulier si elles sont isolées ou âgées, sont victimes d'escroqueries parfois très originales. Dernièrement, c'est Orelsan qui a été ciblé par une arnaque au colis.

Ces arnaques au colis se présentent de manière assez simples : de faux livreurs vous envoient un message, pour vous demander si vous êtes chez vous afin de recevoir un colis, ou en disant que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Le message vous renvoie vers un lien afin de choisir un nouveau créneau ou un nouveau mode de livraison. Sur le site, qui ressemble beaucoup à celui de Mondial Relay, on vous invite à rentrer vos coordonnées bancaires et personnelles, et à partir de là, vous êtes "morts". Orelsan, qui était la semaine dernière invité par le youtubeur Joyca, a confié qu'il était complètement tombé dans le panneau.

J'ai fait un truc fou, je pensais que ça ne m'arriverait jamais. Je me suis fait avoir par les SMS, ils te font croire qu'un livreur est passé. Mon facteur a mon numéro de téléphone, je ne l'ai pas enregistré, j'étais en speed, je n'ai pas fait gaffe et j'ai rentré ma carte bleue sur le site.

Orelsan est pourtant un rappeur relativement "jeune", avec une image un peu "geek", et qui devait bien être au courant de l'existence de ce type d'arnaque. Mais un moment d'inattention, et vous êtes vulnérables :

Pourtant, j'écoute des podcasts de hackers, je vois les trucs, je me suis fait avoir comme une Mamie de 70 ans. Ils avaient mis le vrai point relais à côté de chez moi, j'ai répondu, il fallait payer, j'aurais dû me douter, jamais ça n'arrive. J'attendais un colis, je ne voulais pas le rater. J'ai annulé ma carte de crédit et je n'ai plus de compte Spotify.

On imagine que la banque a fini par rembourser le rappeur. Mais en tout cas, faites attention à vous, et surtout à vos proches, car les personnes âgées ou simplement peu informées peuvent facilement finir par être victimes de ce genre d'arnaques.

Au-delà de tout ça, Orelsan a plein d'autres actualités. Son film "Yoroï", au démarrage un peu décevant, mais surtout son album "La Fuite en avant", qui a eu droit à un coup de promo assez inattendu, grâce au "clash" avec Mbappé qui a réagi au premier degré à son morceau "La Petite Voix" dans lequel il se met dans la peau d'un haters.