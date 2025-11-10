Rohff pète un câble après avoir perdu 40 000 sur les réseaux sociaux : "mes prises de positions dérangent à ce point ?"

Le rappeur était très remonté et se sent censuré !

En ce moment, Rohff est totalement déchaîné ! Musicalement d’abord, avec son dernier morceau “Noirabe”, dans lequel il revient en force avec une attitude offensive. Le rappeur a d’ailleurs promis que d’autres couplets arriveront bientôt, de quoi ravir les fans qui attendaient son retour au premier plan.

Mais ce n’est pas uniquement sa musique qui agite la toile ces dernières semaines. Sur les réseaux, ses sorties s’enchaînent et font tout autant parler. Entre son clash avec Booba, son tacle sur Bassem, et ses diverses prises de position, Rohff continue de se retrouver au centre de l’actualité rap.

Il y a quelques jours, c’est sur le réseau social X qu’il a poussé un véritable coup de gueule. Motif ? Une chute brutale de son nombre d’abonnés. Le rappeur affirme avoir perdu 40 000 abonnés en deux semaines, passant de 877k à 837k. Un phénomène qu’il a commenté avec étonnement et ironie :

“Passé de 877k à 837k abonnés en 2 semaines 40k Wow. Cette nuit quand tout le monde dormait j’ai perdu 3k lol j’imagine pas ce soir. À suivre… Mon influence et mes prises de positions dérangent à ce point sur X ? Ah non askip il s’agit juste d’un nettoyage de comptes inactifs ou peut-être que je ne tweete pas assez ? Mdr.”

Une chose est sûre : qu’on l’aime ou non, Rohff continue de dire ce qu’il pense, sans filtre et sans aucune intention de ralentir. Et vu son état d’esprit actuel, 2026 pourrait bien être une année encore très mouvementée du côté du Padre.