Kanye West s'excuse auprès d'un rabbin après ses nombreux dérapages

Avec Kanye West, c'est tout ou rien : soit il affirme qu'il est nazi et antisémite, soit il va s'agenouiller devant des rabbins.

On le sait depuis 15 ans facile : Kanye West est le rappeur US le plus difficile à suivre. Tout ça à cause de troubles bipolaires, qui se sont probablement aggravés à cause de sa prise de drogues, mais aussi de la perte de sa mère, qui l'a plongé dans la tourmente. Depuis quelques années, Ye s'amuse à jouer aux antisémites, et n'hésitant pas à se revendiquer "nazi" sur Twitter, avant de faire volte-face. Et cette semaine, il a d'ailleurs rencontré un rabbin pour s'excuser de son comportement et de ses dérapages antisémites.

Vous ne rêvez pas, ce n'est pas une blague : Kanye West a bien fait une rencontre privée avec le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto, basé à New-York, et qui est à la tête d'une organisation mondiale appelée Mosdot Shuva Israel. Visiblement, pendant cet entretient, Ye a exprimé des remords sur ses multiples dérapages qui ont eu lieu ces dernières années, et s'est montré assez impressionné par la capacité du rabbin à le pardonner :

Je me sens vraiment béni de pouvoir m'asseoir avec vous aujourd'hui et de prendre mes responsabilités. Je me battais avec plusieurs problèmes de bipolarité ce qui amplifiait mes pensées à l'extrême, et me poussait à oublier de protéger les autres et moi-même.

Ce à quoi le rabbin lui aurait répondu, en lui citant pas mal de passages de la Torah :

Une personne n'est pas définie par ses erreurs, mais par la manière dont il choisit de les corriger. Là réside la vraie force d'un homme : sa capacité à se retourner, à apprendre, et à construire des ponts de paix et d'amour.

C'est une des rares fois où Kanye West décide de parler publiquement de ses troubles bipolaires. Est-ce qu'il le fait par opportunisme, lui qui veut maintenant se présenter aux élections présidentielles, ou dans une démarche très sincère? Difficile à dire. Cependant, une chose est sûre, on préfère le voir dans cette démarche de repentir pour en faire quelque chose de constructif, que dans la provocation. Mais attention à ne aps en faire trop non plus et verser dans la carricature.

Et pendant ce temps là, toujours pas d'album "Bully" à l'horizon...