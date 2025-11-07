Cardi B trompée par Stefon Diggs ? Une femme serait enceinte de lui !

Un nouveau feuilleton du couple qui fait sensation vient de sortir !

Pas le temps de respirer avec ce couple qu’on a encore des news qui tombent ! Si Cardi B a marqué l’année 2025 avec un nouvel album explosif et un clash très commenté avec Nicki Minaj, tout semblait rouler côté cœur pour la rappeuse américaine. Après avoir tiré un trait sur Offset et ses multiples tromperies, Cardi semblait enfin avoir trouvé la stabilité aux côtés du footballeur américain Stefon Diggs. Mieux encore : la star du Bronx avait annoncé récemment être enceinte de son 4e enfant. Tout allait pour le mieux... enfin, c’est ce qu’on croyait.

Car une nouvelle affaire vient de tout bouleverser. En effet, Aileen Lopera, plus connue sous le pseudo Lord Gisselle sur les réseaux sociaux, a déposé une plainte contre Stefon Diggs en affirmant être enceinte de son enfant en décembre dernier. Le bébé est né en avril 2025, et le sportif avait dans un premier temps contesté la paternité, exigeant un test ADN. Problème : les résultats sont tombés, et c’est bien Stefon Diggs le père de l’enfant !

L’avocat d’Aileen a confirmé l’information au média The Sun :

“La paternité a été confirmée. M. Diggs est le père de l’enfant. Nous espérons que notre cliente et M. Diggs pourront désormais collaborer pour le bien-être de leur enfant.”

Mais voilà où ça coince : à cette période, Stefon Diggs était déjà en couple avec Cardi B. Une bombe qui risque bien de secouer le couple le plus médiatisé du moment. Les vieux démons de la tromperie referaient-ils surface ?

Pour l’instant, Cardi B n’a pas encore réagi publiquement à cette affaire, mais les fans s’interrogent : la rappeuse va-t-elle tourner la page une nouvelle fois, ou rester aux côtés de Stefon malgré le scandale ? Une chose est sûre : cette histoire est loin d’être terminée. Affaire à suivre...