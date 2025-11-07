Zohran Mamdani, nouveau maire de New-York, est fan de "Many Men" et est déjà en clash avec 50 Cent

Voilà un adversaire qui aura probablement la répartie pour éteindre 50 Cent : le nouveau maire de New-York, Zohran Mamdani.

Coup de tonnerre hier dans le ciel New-Yorkais, dans la soirée du 5 novembre 2025 : les élections municipales se sont terminées sur une victoire du candidat démocrate Zohran Mamdani, pour le plus grand malheur des fans de Donald Trump. Même si New-York est une terre démocrate depuis longtemps, le candidat était un illustre inconnu, et rien n'était donc gagné pour lui. A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le maire s'est déjà trouvé un adversaire de taille à clasher : 50 Cent, dont il est pourtant fan, puisqu'il écoute "Many Men".

50 Cent a en effet passé les derniers jours à tacler Zohran Mamdani sur ses réseaux sociaux. Il faut dire que le rappeur s'est montré très proche de Trump ces deux dernières années, notamment parce que Donald promettait de ne pas taxer les riches, ce qui convient bien à Fifty. Quant au nouveau maire, il a justement prévenu qu'il comptait taxer les plus hauts revenus afin de financer notamment la gratuité des transports. Et ça, Fifty n'aime pas.

Lors d'une interview télévisée, le nouveau maire de New-York s'est adressé à 50 Cent en lui disant que pour lui, faire participer les new-yorkais qui font plus d'un million de dollars à l'année à hauteur de 2% allait changer la vie de nombreux habitants. Il a aussi affirmé qu'il recevait énormément de menaces de mort, accompagnées d'insultes à caractère raciste ou islamophobe (il est musulman), et qu'il aimait beaucoup écouter "Many men" lorsqu'il recevait toutes ces menaces.

A la suite de cette intervention télévisée, 50 Cent lui a d'ailleurs répondu, en affirmant qu'il pensait que ses intentions étaient bonnes, mais que sa volonté de taxer les riches allait faire fuir les businessmen de la ville et que sa volonté de diminuer les fonds de la police allait conduire à une "purge", probablement en référence au film d'horreur du même nom.

En tout cas, une chose est sûre : le nouveau maire de New-York est fan de rap US, et 50 Cent a, on dirait, un peu oublié d'où il vient...