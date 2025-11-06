The Game complètement fauché ? Il essaie d'arnaquer des rappeurs

Quand le rappeur lillois JAYMEE se retrouve face à The Game dans un jeu de scam inversé, le résultat est à la fois drôle, hallucinant et révélateur : même les légendes du rap peuvent tomber au fond du trou. Retour sur cette histoire folle qui secoue le game.

The Game, de son vrai nom Jayceon Terrell Taylor, est une figure emblématique du rap West Coast originaire de Compton. Il s’est fait connaître avec The Documentary au milieu des années 2000, marquant le retour en force du rap californien. Célèbre pour ses textes autobiographiques, il évoque souvent la rue, sa vie à Compton et ses expériences dans l’industrie musicale, avec des collaborations mémorables, notamment avec 50 Cent sur Hate It or Love It.

Mais revenons à l’actualité. Hier soir, le jeune rappeur lillois JAYMEE, récemment remarqué pour son titre viral dans un "On the Radar", a publié un TikTok racontant une histoire hallucinante impliquant The Game. Selon lui, le rappeur américain aurait tenté de le scam via un échange de messages privés.

Tout commence par un DM flatteur de The Game, qui qualifie le travail de JAYMEE de "très lourd" et lui propose ensuite une collaboration sur un remix. JAYMEE suggère alors de payer 500 $ via PayPal, proposition que The Game accepte. Mais après enquête, il apparaît que ce type de tentative aurait déjà visé d’autres artistes, avec des montants allant jusqu’à 8 000 $ pour finir ghostés.

JAYMEE décide alors de retourner le jeu : il envoie un faux screenshot de paiement. Surprise : The Game tombe dans le piège. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Lorsque The Game se rend compte de la supercherie, JAYMEE le rassure : "sans rancune". Mais le rappeur californien réagit mal, allant jusqu’à demander à JAYMEE de supprimer ses comptes, clamant qu’il est "riche, heureux et puissant".

🚨 IMPROBABLE



Le rappeur THE GAME a tenté d’arnaquer et menace JAYMEE sur INSTAGRAM..



C’est quoi cette histoire 😭pic.twitter.com/jaAuVhCryG — Kultur (@Kulturlesite_) November 6, 2025

Selon certaines sources, The Game serait actuellement endetté de plusieurs millions de dollars, bien que sa situation reste globalement stable.

Morale de l’histoire : toujours rester vigilant lorsqu’on échange avec des personnalités sur Internet !