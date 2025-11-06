Drake au coeur d'un scandale de paris illégaux au Nouveau-Mexique

Anciennement associé à Adin Ross et à la plateforme Stake, Drake se retrouve au cœur d'un scandale de paris illégaux, avec une plainte qui le vise.

Plus les jours passent et plus l'horizon s'assombrit pour Drake. Le rappeur canadien a perdu son procès pour diffamation autour de "Not Like Us", le diss track de Kendrick Lamar, il y a quelques jours. Mais il a aussi été accusé publiquement d'avoir bénéficié d'une fraude massive via Spotify, ce qui pourrait bien nuire à son image si ça se révèle vrai. Et aujourd'hui, on apprend que le canadien se retrouve au cœur d'un scandale de pratiques mensongères autour de paris, au Nouveau-Mexique.

Ce n'est un secret pour personne, Drake a longtemps été un ambassadeur de Stake, une plateforme de casinos en ligne dont les fondateurs étaient aussi derrière la création de Kick, le site concurrent de Twitch. Il s'est récemment désolidarisé des deux entités, au moment du scandale lié à la mort de Jean Pormanove, mais il a apparemment été rattrapé par ses anciens agissements. Deux habitants du Nouveau-Mexique ont en effet porté plainte et accusent Drake, le streamer Adin Ross et une compagnie détenue par Stake de pratiques trompeuses liées à des paris en ligne.

Cette plainte fait suite à une platine identique déposée dans le Missouri. D'après les documents judiciaires qui ont été obtenus par le média Complex, le rappeur, le streamer et la plateforme sont accusés d'avoir fait la promotion de paris en ligne, ce qui est totalement illégal dans les états concernés (Missouri et Nouveau-Mexique).

Pour dissimuler la véritable nature de son activité de jeux d’argent en ligne, Stake affirme que les seules jetons qu’elle vend aux consommateurs sont des "Gold Coins", qui ne peuvent être utilisées que pour des parties "occasionnelles" sur la plateforme Stake.us, n’ont aucune valeur réelle et ne peuvent jamais être échangées contre de l’argent. Cependant, Stake associe chaque achat de Gold Coins à un second type de jeton appelé "Stake Cash", présenté comme un bonus gratuit. Contrairement aux Gold Coins, le Stake Cash peut être misé sur des jeux de casino et échangé contre de l’argent réel à un taux fixe de 1:1 avec le dollar américain — révélant ainsi clairement que le Stake Cash sert de véritable support pour les jeux d’argent réels.

Bref, des casinos en ligne qui font tout pour contourner les lois tout en donnant l'air de les respecter, et qui n'hésitent pas à avoir recours à un marketing agressif pour promouvoir leur activité, alors que c'est formellement interdit dans les deux états concernés. Et comme Drake était ambassadeur de la marque, il mérite un peu de se retrouver dans la sauce. Finalement, ça fait un peu penser à la situation en France, où des mineurs sont constamment exposés à des publicités faisant la promotion de paris sportifs alors que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs.