Booba reprend de plus belle le clash avec Kaaris : "On t'a enc*lé à Orly"

B2O attaque encore le DOZO !

Et bien Booba ne s’arrête plus avec ses ennemis. Celui qui a récemment expliqué pourquoi "Mauvais Œil" de Lunatic avait été retiré des plateformes de streaming continue de faire parler de lui sur X et Instagram. Fidèle à sa réputation, le Duc de Boulogne ne rate jamais une occasion d’attaquer les rappeurs qu’il ne porte pas dans son cœur.

Si dernièrement, c’était Gims qui faisait les frais de ses piques, cette fois Booba a décidé de relancer la guerre avec Kaaris. Ce dernier a partagé sur son compte X un extrait de son nouveau titre "GOAL VOLANT", dont la sortie est prévue vendredi. Un morceau qui a fait réagir les internautes… et surtout Booba, qui a saisi l’occasion pour dégainer une nouvelle salve.

Le rappeur de Boulogne a violemment attaqué son ancien compère en ressortant de vieux dossiers :

"T’es surtout au Portugal fauché pour esquiver les impôts, t’as trompé Linda, abandonné ta fille pour un tapin à qui tu as fait un autre enfant, ton gars Micky a b@isé Linda, t’es poursuivi en justice pour abandon de famille, tu as frappé Linda (y a les audios), tu joues dans des comédies M6, ton Urus a 400000 bornes, on t’a enc@lé à Orly, t’as esquivé l’octogone etc etc… Ton casier était vierge avant Orly, fais pas ton Benjamin Franklin ici Armand. Force."

Une attaque frontale, typique du style de B2O, qui semble plus déterminé que jamais à raviver le feu du clash avec Kaaris.

Et connaissant Booba, cette histoire est loin d’être terminée.