Lunatic : "Mauvais Oeil" retiré des plateformes, Booba réagit

L'un des disques les plus cultes de l'histoire du rap français a disparu des plateformes, et Booba a expliqué pourquoi.

Lorsqu'on demande à des gens de l'ancienne génération des auditeurs de rap, ou à des plus jeunes qui ont bien fait leurs devoirs sur l'historie du game, quels sont les albums de rap français les plus marquants, "Mauvais Oeil" de Lunatic est toujours dans le top 10, et pas dixième. Booba et Ali, en pleine forme, ramenaient la vibe "Mobb Deep" en France avec une brutalité et une écriture incroyable. Un album qui a matrixé le rap game, mais qui a apparemment disparu des plateformes de streaming !

Ce n'est pas la première fois que des albums cultes apparaissent ou disparaissent des plateformes de streaming sans qu'on comprenne le pourquoi du comment. Récemment on a d'ailleurs vu l'incroyable album d'Intouchable "Les Points sur les I" revenir sur les plateformes. Et cette semaine, c'est donc "Mauvais Œil" de Lunatic qui est retiré des plateformes. La raison ? Une violation des droits d'auteurs, comme l'indique Booba dans un communiqué publié sur Instagram :

L'album Mauvais Oeil a récemment été mis en ligne sur les plateformes de streaming sans autorisation, constituant une violation des droits de Booba et de Tallac Records. A la suite de cette infraction, Booba a fait procéder au retrait de l'album. Celui-ci pourra être remis en ligne ultérieurement dans le strict respect des droits des artistes concernés. La situation est actuellement en cours de régularisation.

On devrait donc bientôt retrouver l'album sur les plateformes de streaming, une aubaine pour tous ceux qui n'ont pas pu l'acheter en physique à l'époque. On espère que Booba nous donnera rapidement des nouvelles du projet !