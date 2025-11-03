Jul annonce deux Stade de France et deux Vélodrome en 1 mois !

Et tout ça en mai 2026 !

Alors là, l’annonce est complètement folle ! Après qu’Aya Nakamura vient de sold-out trois Stade de France, le J a décidé de frapper encore plus fort. Oui, Jul voit les choses en grand pour 2026 ! Le rappeur marseillais, qui s’apprête à sortir son nouvel album “TP sur TP” en décembre prochain, vient de lâcher une bombe sur son compte Instagram : quatre concerts exceptionnels — deux au Stade de France et deux au Vélodrome, le tout en un mois seulement, en mai 2026.

C’est du jamais vu dans le rap français, voire dans la musique française tout court. Et quand on connaît la puissance de sa fanbase, il ne fait aucun doute que Jul va sold-out toutes les places en quelques minutes.

L’artiste a publié un message fort :

“Vous mavez fait rêver cette année ma team alrs on se revoit en 2026 en vrai… Chui content 🫶🏻🫶🏻 2 dates au Stade de France et 2 dates au Stade Vélodrome en mai 2026 👽 et surtout un show inédit…



Billetterie :

Mercredi 5 novembre à 12h : Prévente place + album

Vendredi 7 novembre à 10h : mise en vente générale on retourne tt en 2026

Tt pour ma team que j’aime”

Entre Paris et Marseille, Jul s’apprête à marquer l’histoire du rap français d’une pierre bleue et blanche. Quatre stades, une ferveur sans limites et une connexion avec le public unique — le J confirme encore une fois qu’il est au sommet du game.