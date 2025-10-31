Jul annonce son nouvel album "TP sur TP" pour la fin de l'année

Encore un album de plus pour l'OVNI du rap français : Jul nous prépare du sale pour le mois de décembre.

On n'a presque pas parlé de lui pendant un mois et franchement, ça nous manquait presque ! Car quoiqu'on en dise, Jul reste, et de très loin, l'artiste le plus productif et avec le plus d'actu de tout le rap français. En septembre, il avait d'ailleurs dévoilé un énième album gratuit, très réussi avec de bons sons comme "Gros Dégun" et même "La vie" en feat avec Le Rat Luciano. Pas rassasié, le J a décidé de sortir un nouvel album avant la fin de l'année 2025, qu'il vient d'annoncer : "TP sur TP" !

Il l'avait dit au mois de juillet : il lui restait encore deux albums sous le coude pour terminer 2025. On en a donc eu un avec l'Album Gratuit vol. 8 en septembre, et voilà donc le deuxième, "TP sur TP", dont la date de sortie est fixée pour le 5 décembre. Une sortie qui a d'abord été annoncée au cinéma, lors des séances de projection de son concert au Stade de France qui ont commencé cette semaine et vont durer jusqu'au 2 novembre. Et l'artiste a ensuite confirmé l'information sur son compte Instagram.

L'annonce est accompagnée d'un court extrait, dans lequel on retrouve un Jul en mode titre chanté/full autotune, pas forcément celui dont on est le plus fan ici, mais c'est clairement celui qui connait le plus grand succès auprès du public. On espère que le projet comptera aussi un ou deux titres kickés comme sur les précédents disques, car quand le J s'aventure sur ce terrain, il est difficile à prendre !