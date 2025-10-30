NBA Youngboy sera de nouveau papa... pour une 13e fois !

Et le mec n'a que 25 ans !

L’année 2025 de NBA Youngboy est décidément imprévisible ! Le mec était encore en prison il y a quelques mois avant d’être totalement gracié par Donald Trump — un geste qu’il n’a pas manqué de remercier publiquement. En juillet, il sortait son nouvel album "MASA", puis en septembre dernier, en plein concert, il décidait tranquillement d’insulter Lil Durk, comme si de rien n’était.

Bref, qu’on se le dise : Youngboy vit pleinement sa 25e année, et la dernière nouvelle en date confirme qu’il mène une vie totalement folle. Le rappeur originaire de Baton Rouge vient d’annoncer qu’il va être de nouveau papa. Jusque-là, rien d’étonnant pour lui… sauf que cette fois, il s’apprête à accueillir son 13e enfant ! Oui oui, tu as bien lu : treize enfants à seulement 25 ans, au côté de sa femme Jazlyn Mychelle.

Sur les réseaux sociaux, les fans se sont évidemment déchaînés face à la nouvelle. Entre les memes et les blagues, un commentaire revient souvent : « À ce rythme, il va bientôt créer sa propre équipe de basket ! »

Malgré les moqueries, NBA Youngboy assume pleinement son rôle de père. Dans plusieurs interviews, il a déjà affirmé vouloir “prendre soin de tous ses enfants” et “leur offrir une vie meilleure que la sienne”.

Une chose est sûre : entre problèmes judiciaires, provocations, succès musicaux et paternité XXL, l’année 2025 du rappeur s’annonce encore bien remplie.