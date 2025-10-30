NBA Youngboy sera de nouveau papa... pour une 13e fois !

NBA Youngboy sera de nouveau papa... pour une 13e fois !

Et le mec n'a que 25 ans !

L’année 2025 de NBA Youngboy est décidément imprévisible ! Le mec était encore en prison il y a quelques mois avant d’être totalement gracié par Donald Trump — un geste qu’il n’a pas manqué de remercier publiquement. En juillet, il sortait son nouvel album "MASA", puis en septembre dernier, en plein concert, il décidait tranquillement d’insulter Lil Durk, comme si de rien n’était.

Bref, qu’on se le dise : Youngboy vit pleinement sa 25e année, et la dernière nouvelle en date confirme qu’il mène une vie totalement folle. Le rappeur originaire de Baton Rouge vient d’annoncer qu’il va être de nouveau papa. Jusque-là, rien d’étonnant pour lui… sauf que cette fois, il s’apprête à accueillir son 13e enfant ! Oui oui, tu as bien lu : treize enfants à seulement 25 ans, au côté de sa femme Jazlyn Mychelle.

Sur les réseaux sociaux, les fans se sont évidemment déchaînés face à la nouvelle. Entre les memes et les blagues, un commentaire revient souvent : « À ce rythme, il va bientôt créer sa propre équipe de basket ! »

Malgré les moqueries, NBA Youngboy assume pleinement son rôle de père. Dans plusieurs interviews, il a déjà affirmé vouloir “prendre soin de tous ses enfants” et “leur offrir une vie meilleure que la sienne”.

Une chose est sûre : entre problèmes judiciaires, provocations, succès musicaux et paternité XXL, l’année 2025 du rappeur s’annonce encore bien remplie.

Tags :
musique rap-us histoires-vraies enfants papa nba-youngboy actualite 13-enfants
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits