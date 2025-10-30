Ninho : son concert surprise d'hier soir à Paris annulé par la Préfecture

Ninho avait organisé une dinguerie à Paris - La Villette hier soir, mais la Préfecture en a décidé autrement...

Décidément, on dirait bien qu'on n'arrive plus à organiser un évènement avec du monde en France sans mettre les forces de l'ordre en panique, elles qui "craignent des débordements" et font donc annuler les events à chaque fois... C'est à se demander à quoi servent les impôts qu'on paie. Il y a quelques semaines, c'est le concert de L2B à Châtelet qui était annulé et hier, c'était au tour de Ninho de voir son concert surprise prévu à Paris-La Villette annulé par la Préfecture de police.

Car pendant toute la journée d'hier, Ninho a teasé un étrange évènement inconnu via ses réseaux sociaux. Des images contenant des coordonnées géographiques ont été postées, accompagnées d'une heure, le 29 octobre à 16h, et ces coordonnées vous emmenaient finalement au 27 Gal de la Villette. On pensait qu'il pouvait s'agir d'une session COLORS en live, puisqu'on savait que Ninnho devait apparaître dans le célèbre concept de la chaîne berlinoise, mais il s'agissait finalement d'un concert, qui a été annulé par la Préfecture de Police. Tout ça dans le but de promouvoir son prochain projet "MILS 4", très attendu par les fans.

En story sur Instagram, on peut lire que "suite à plusieurs échanges avec la préfecture de police, il nous a été déconseillé de maintenir l'évènement". S'il affirme que "ce n'est que partie remise la famille", on doute que la préfecture change de sa posture au sujet de ce genre d'évènements gratuits et "surprise" : une ligne de conduite claire sur le sujet semble se dessiner depuis plusieurs années maintenant, et c'est bien dommage.

Car c'est ce genre d'évènement qui crée du lien entre l'artiste et son public, avec un côté spontané qui rappelle les premières heures du rap. Malheureusement, on dirait bien que tout ça, c'est de l'histoire ancienne....