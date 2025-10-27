Orelsan annonce officiellement son nouvel album, "La Fuite en avant", avec Yamê, SDM

Après la sortie de son film "Yoroi", Orelsan est de retour dans la musique et annonce un nouvel album qui sortira dans quelques jours.

Il fait partie des rappeurs les plus discrets mais pourtant, à chaque fois qu'Orelsan bouge une oreille, il crée l'évènement. Il faut dire qu'en 20 ans de carrière, le rappeur de Caen a appris comment attirer l'attention du public, sans en faire trop. Il avait d'ailleurs annoncé la sortie d'un film, "Yoroï", qui va sortir le 29 octobre, mais la rumeur d'un album se faisait également de plus en plus insistante. Désormais, ce n'est plus une rumeur : "La fuite en avant" arrive bientôt !

L'artiste a annoncé la nouvelle lui-même sur Instagram, via une vidéo postée sur son compte dans laquelle on le voit dans son bureau. Comme on l'avait nous-même annoncé, il travaillait effectivement en secret sur un nouvel album :

Salut tout le monde ! Petite vidéo pour vous dire que je sors un nouvel album, voilà ! Je sors un nouvel album, beaucoup s'en doutaient et ils avaient raison de s'en douter parce que c'est vrai ! Je voulais parler du film en premier, c'est pour ça que j'esquivais quand on m'en parlait. Mais le film sort après demain donc je peux enfin parler de cet album. Il y a 17 tracks, et il y a 17 morceaux d'Orelsan. Ce n'est pas la B.O du film, c'est vraiment un nouvel album. Il a un nom, il s'appelle "La Fuite en avant". C'est un vrai album donc il s'écoute complètement sans avoir vu le film, mais si t'as vu le film c'est cool parce que y a complètement un lien avec YOROÏ, les thématiques des morceaux sont liées à l'histoire, des fois c'est des prolongements de l'histoire comme si c'étaient des scènes. On retrouve en entier les 4 sons qu'il y a dans le film. Vous comprendrez mieux en l'écoutant.

Dans la vidéo d'Orelsan, on apprend également que l'album sortira le 7 novembre et que les précommandes seront ouvertes le 28 octobre à partir de 18h et qu'il y a une surprise en rapport avec la précommande, même si le rappeur refuse de nous en dire plus.

Par contre, il n'a pas hésité à donner la liste de ses featurings : SDM et Yamê, côté rap/pop urbaine, Thomas Bangalter des Daft Punk côté électro, Lilas du groupe Yoasobi, et le groupe de K-Pop Fifty Fifty. Un album qui s'annonce donc assez varié, on va voir à quoi ça ressemble le 7 novembre lors de la sortie !