Rick Ross : découvrez son incroyable manoir en Floride mis en vente pour 6,5 millions de dollars

Clairement un voyage dans l'univers des millionnaires avec ces images du manoir que Rick Ross vient de mettre en vente.

On le sait, les richesses rapportées par le rap US, et celles gagnées grâce au rap FR, ce n'est absolument pas le même délire. La preuve, Booba, un des mecs les plus blindés du game français, n'arrive finalement pas à la cheville des Jay-Z, 50 Cent, Diddy, Kanye West et autres Rick Ross. Et en parlant de Rozay, le rappeur à l'origine du banger "Hustlin" a réussi à se mettre bien, au point de s'offre un incroyable manoir en Floride, qu'il vient de mettre en vente au prix de 6,5 millions de dollars.

Rick Ross a donc mis en vente son palace, via la société Sotheby's International Realty, et des photos ont évidement été postées sur le net pour accompagner l'annonce. Une maison de 1300 m², qui comporte 6 chambres, six salles de bain, avec en tout 8 000 m² de terrain, le tout situé proche du quartier très "jet-set" de Landmark Ranch Estate.

Evidemment, vous connaissez les goûts un peu "surfaits" du rappeur : il y a du marbre partout, de très grandes vitres, un long chemin pour se rendre en voiture jusqu'à l'entrée. La baraque a été achetée en 2021 à l'ancien joueur de NBA Amar'e Stoudemire (Knicks, Suns), bref, clairement un truc de mecs qui palpent. Si jamais vous avez gagné au loto, ça peut être un bon investissement !