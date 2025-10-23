Diddy aurait failli se faire égorger en prison : " quand tu es en taule et accusé de quelque chose de sexuel..."

Le bosse de Bad Boy Records l'a échappé belle : il s'est réveillé avec un couteau contre sa gorge.

La prison, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, c'est loin d'être le Club Med comme certains débiles veulent nous le faire croire : les anciens du quartier qui sortent de un an de taule et qui ont vieilli de dix ans, qui se mettent à parler tout seul sont là pour en témoigner. Même les politiciens commencent visiblement à s'en rendre compte, puisque plein de gens ne cessent de répéter que ce qui arrive à Sarko est "horrible et inhumain", soi-disant. Diddy, lui aussi, s'en est rendu compte : il s'est réveillé avec un couteau juste en dessous de sa gorge.

On ne sait pas à quel point cette information est véridique, mais c'est le site américain TMZ qui en est à l'origine. Un site d'actus people, qui fait beaucoup dans le sensationnel, mais qui reste en général sur des trucs vrais, qui se sont vraiment passés. C'est l'un des amis proches de Diddy, Charlucci Finney, qui a fait la confidence à la presse. Lors du séjour du mogul au Centre de Détention Métropolitain de Brooklyn, il s'est un jour réveillé alors que son codétenu lui tenait un couteau juste sous sa gorge.

Il s'est réveillé avec un schlass sous la gorge. Je ne sais pas s'il s'est débattu, ou si ce sont les gardes qui sont intervenus, mais je sais juste que c'est arrivé. Si ce mec avait voulu le blesser, il aurait été blessé. Ca n'aurait pris qu'une seconde de lui couper la gorge avec un couteau et de le buter. C'était probablement une manière de lui faire comprendre : 'la prochaine fois tu n'auras pas autant de chance'. Sûrement de l'intimidation. Mais avec Sean, ça ne marche pas. Sean vient d'Harlem.

Sean Diddy Combs avait d'ailleurs fait part de sa préoccupation pour sa sécurité, via son avocat, et on avait alors cru qu'il exagérait pour trouver un moyen d'alléger ses conditions de détention. Charlucci Finney a également fait des sous-entendu sur le motif de ces tentatives d'intimidation :

Quand tu es en prison et que tu es accusé de quelque chose de sexuel, ce n'est clairement un bon endroit pour toi. Les prisonniers l'ont pris de manière personnelle. Ils regardent ça en mode : 'ça aurait pu être ma mère, ma tante, ma fille. Ils veulent faire ce qu'on appelle la 'prison justice'. Et tu dois aussi comprendre qu'on ne parle pas d'un détenu normal, on parle de Diddy.

On imagine effectivement que pour un "killer", le fait d'accrocher la tête de Diddy à son tableau de chasse, ça fait du bien à la réputation. Bref, tout ça pour dire que n'allez pas en prison, les frères, ça pue la merde, c'est une perte de temps et bien souvent, ça vous handicape pour tout le reste de votre vie.