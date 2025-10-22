Booba s'acharne sur Gims et ses achats de streams, et allume Vitaa : "Dit à Iziz d'activer la ferme à streams"

Maintenant qu'il est sorti de garde à vue, Booba a repris son activité préférée : allumer Gims sur les réseaux sociaux.

On croyait avoir assisté à un tournant du match dans le clash entre Gims et Booba la semaine dernière, lorsque Kopp a été placé en garde à vue à la suite d'une plainte pour harcèlement déposée par Meugi. Mais ce n'était finalement qu'un écran de fumée : le Duc est ressorti un jour après. On ne sait pas s'il y aura des suites mais en tout cas, Kopp est ressorti de là avec l'envie de troller encore plus. Cette semaine, il vient d'allumer Gims, Vitaa, et leur label Play Two au sujet des achats de streams.

Tout est d'abord parti d'une news dévoilée sur les réseaux sociaux par le journaliste people Clément Garin : Vitaa galère apparemment à vendre les places de sa tournée "Charlotte", au point de devoir mettre les places en réduction pour attirer du monde. Sauf que Vitaa est signée sur le label Play Two, tout comme un certain Gims, et Booba n'allait donc pas laisser passer l'occasion d'attaquer l'équipage adverse sur Twitter :

"Vivement la fin de vos mascarades. En même temps vitaa à quel moment tu te dis j’vais faire une tournée et les gens vont venir me voir? T’es qui tu chantes quoi? C’est terrible d’être aussi naïf et incompétent. Et de tricher autant".

Vivement la fin de vos mascarades. En même temps #vitaa à quel moment tu te dis j’vais faire une tournée et les gens vont venir me voir? T’es qui tu chantes quoi? C’est terrible d’être aussi naïf et incompétent. Et de tricher autant… https://t.co/Ab0BA8i5DK pic.twitter.com/dhOA8E4nnG — Booba (@booba) October 21, 2025

Mais Vitaa n'est pas la seule à subir le courroux de Booba, qui était visiblement inspiré hier. Il en a aussi profité pour allumer Gims, au sujet de son dernier single "Sentimental", qui ne figure apparemment pas dans le top 50 Spotify. Kopp a également voulu relancer les rumeurs de triche au sujet de Meugi :

On me dit que ton dernier titre “sentimental” n’est pas dans le top 50 Spotify! Dit à Izir d’activer la ferme à stream comme tu le fais pour le reste. Au lieu de plainter comme un lâche concentre toi sur ta triche. Le masque tombera…Tu peux dire à Demdem qu’elle dorme tranquille elle ne sera plus jamais mentionnée. C’était ton meilleur soldat!

Clairement, Booba ne semble pas vouloir stopper la guerre avec Gims et a même élargi ses cibles à d'autres membres du label Play Two. On dirait que cette garde à vue n'a finalement était qu'un élément déclencheur et qu'il compte désormais aller beaucoup plus loin, tout en laissant tranquille Demdem, comme il le dit dans son tweet. Les prochaines semaines promettent d'être intéressantes.