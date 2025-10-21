Nicolas Sarkozy : "Du Ferme" de La Fouine diffusé lors de son départ en prison

Rien de tel qu'un petit classique de La Fouine pour bien accompagner Nicolas Sarkozy dans sa peine.

La France vit un jour un peu particulier en ce 21 octobre 2025 : en effet, pour la première fois de son histoire, la Vème République va voir un de ses anciens présidents croupir en prison. C'est aujourd'hui que Nicolas Sarkozy va intégrer sa cellule à la prison de la Santé, à Paris, pour purger sa peine de 5 ans de prison, dont 3 fermes. Le politicien a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Et juste avant de se faire incarcérer, certains ont jugé drôle de diffuser à fond "Du Ferme", de La Fouine.

Et il faut l'avouer, c'est plutôt drôle. Sur les images, qui ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux, on peut voir une foule rassemblée pour apporter son soutien à Sarkozy devant son domicile, avant qu'il ne soit conduit à La Santé. C'est à ce moment que quelqu'un (un génie de l'humour) a décidé de diffuser "Du ferme" sur ses enceintes. On peut facilement entendre le célèbre refrain du morceau de La Fouine en fond sur les vidéos qui circulent.

On vous l'avait dit que Laouni était en train de redevenir à la mode ! D'ailleurs, le rappeur avait fait la même blague il y a quelques temps, lors de son concert à l'Accor Arena, à l'occasion de la condamnation de Marine Le Pen. Cette fois, le rappeur n'a rien à voir dans l'histoire, mais c'est la preuve que son tube est encore dans tous les esprits. Et à côté de tout ça, il a réussi à atteindre la première place du top albums pendant quelques jours avec son projet "Capitale du Crime Radio vol 2".