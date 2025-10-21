Tyler, The Creator : déguisements du KKK, salut nazi, il se retrouve dans la sauce avec ses anciens tweets

Visiblement, Kanye West n'était pas le seul rappeur à passer des dédicaces aux nazis : Tyler, the Creator était lui aussi bien attaqué.

L'avènement d'Internet a aussitôt été suivi de l'avènement de la "culture troll" : ces gens qui utilisent les réseaux sociaux comme une plateforme dédiée à la provocation, bien souvent cachés derrière l'anonymat, ou en tout cas, suffisamment loin des gens dont on se moque pour ne pas en subir les conséquences. Kanye West était un des maîtres du "trolling", avant de déraper sévèrement, mais ce n'était pas le seul. Tyler, the Creator a lui aussi fait beaucoup de provoc sur les réseaux. Mais d'anciens tweets dans lesquels on le voit déguisé en mec du KKK, ou en train de faire des saluts nazis, le mettent dans la sauce.

Le truc, avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'oublient pas et Tyler The Creator est en train d'en faire l'expérience. Cela fait maintenant plusieurs jours que de nombreux tweets assez malaisants du rappeur de Odd Future ont refait surface, et certains sont assez préoccupants : dans l'un d'entre eux, on y voit le rappeur en mode whiteface, en train de faire un salut nazi. Sur un autre cliché, on y voit le rappeur habillé comme un membre du Ku Klux Klan, tenant un de ses potes noirs avec une corde enroulée autour du cou.

I'll see your kkk pic and raise you this pic.twitter.com/tJFepAyy7q — gold. (@goldcarriages) October 19, 2025

Des images assez dérangeantes, qui viennent s'ajouter à d'autres tweets dans lesquels il qualifie les noirs d'animaux et de "crackers", ou encore d'autres dans lesquels il tente de déclencher une vague d'harcèlement à l'encontre de Wale, en allant même jusqu'à lui demander de se suicider. Bref, alors que sa carrière avait soudainement redécollé en 2024/2025, avec deux albums de qualité, on dirait bien que Tyler, the Creator a décidé de s'auto-saboter.