The Game révèle... qu'il ne veut pas être milliardaire !

Alors ça on ne l'avait vraiment pas vu venir !

Bon, faut être honnête, The Game est devenu un pilier du rap US, un vétéran respecté qui n’a plus rien à prouver. Le rappeur originaire de Los Angeles s’est récemment fait entendre pour soutenir les manifestants lors des émeutes qui ont secoué sa ville natale. Toujours aussi franc et sans filtre, The Game continue de faire parler de lui, que ce soit pour ses prises de position ou ses punchlines bien senties.

Dernièrement, celui qui a insulté Kanye West après que ce dernier ait encore pété un câble sur les réseaux sociaux était en interview et a fait une révélation surprenante sur sa richesse. Après toutes ces années dans le game, il a préféré être honnête : il n’est pas milliardaire.

Et selon lui, c’est un choix. Voici ce qu’il déclare :

“Parce que comment je suis dans la vie, genre je ne suis pas milliardaire maintenant parce que je ne veux juste pas l’être. Mais si je me réveillais demain et que j’avais envie d’être milliardaire, j’irais juste mettre le travail et je serais milliardaire. C’est une question d’état d’esprit.”

Une déclaration aussi confiante que philosophique, qui résume bien le mental du rappeur. Mais The Game ne s’arrête pas là et ajoute :

“Et si vous l’avez en vous et que vous avez assez de cœur pour le poursuivre comme si c’était le vôtre, il n’y a rien. Rien au monde que moi, ou vous, ou quiconque regarde ça, ne peut pas avoir.”

En gros, selon lui, tout le monde peut devenir milliardaire. Une vision ultra positive, mais qui laisse quand même un petit goût de déconnexion. C’est bien de croire en ses rêves, mais parfois, on a l’impression que The Game vit un peu dans une autre réalité.