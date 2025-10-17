Benash s'en prend à Gims après la GAV de Booba !

L'histoire prend énormément d'ampleur !

Décidément, la guerre entre Gims et Booba ne cesse de prendre de l’ampleur. Comme on vous l’avait dit il y a quelques heures, Gims avait décidé d’attaquer Booba pendant que ce dernier était encore en garde à vue. Une réaction qui n’est pas passée inaperçue dans le milieu du rap… et qui a visiblement fait réagir certains proches du DUC.

Car oui, B2O peut compter sur ses alliés ! Et cette fois, c’est Benash qui entre dans la danse. L’ancien membre du 92i, récemment réconcilié avec Booba, a décidé de prendre la défense de son ancien mentor. Les deux rappeurs ont d’ailleurs refait un feat dernièrement, pour célébrer la victoire du PSG en Ligue des Champions et du joueur Désiré Doué.

Mais aujourd’hui, Benash s’en prend directement à Gims sur Instagram, avec un message sans détour :

“Ça cherche le négro dans tout Miami mais quand le négro est là ça va porter plainte… Incroyable mais vrai.”

Une pique claire envers Gims, que Benash accuse d’avoir joué les durs lorsqu’il était de passage à Miami, avant de porter plainte dès que Booba s’est approché. Une manière de rappeler que dans ce clash, les paroles et les actes ne vont pas toujours de pair.

Entre Booba en garde à vue, Gims qui réagit, et maintenant Benash qui s’en mêle, le conflit semble prendre une toute nouvelle tournure. La guerre du rap français est loin d’être terminée… et elle vient même de gagner un nouveau soldat.