Booba en garde à vue à cause de la plainte pour harcèlement de Gims

Nouveau retournement de situation dans le clash entre Booba et Gims : le chef du 92i est actuellement en garde à vue, soupçonné de harcèlement.

Aux Etats-Unis, lorsque Drake a décidé de porter plainte contre Universal, Spotify et la terre entière pour diffamation dans le morceau "Not Like Us", tout le monde s'est bien foutu de sa gueule. Il est vrai que le fait de porter plainte dans le rap est assez mal vu. En France, les choses sont un peu différentes on dirait. A l'heure où nous parlons, Booba est apparemment en garde à vue, à la suite de la plainte pour harcèlement déposée par Gims.

C'est la news qui vient de tomber à l'instant : le Duc de Boulogne a été placé en garde à vue ce jeudi, à Paris, après une plainte pour harcèlement déposée par Gims. L'ancien membre de la Sexion d'Assaut accuse Booba de s'être attaqué à lui et à sa femme DemDem (ou son ex-femme, on ne sait plus trop) et également d'avoir provoqué un cyberharcèlement de la part de ses fans, la fameuse piraterie. Il peut être maintenu en GAV pendant 48h, à l'issu desquelles il en saura un peu plus sur ce qui l'attend 'un point de vue judiciaire.

Ce n'est pas la première fois que Booba est accusé de tels faits, ça avait notamment déjà été le cas lors de l'affaire qui l'opposait à Magali Berdah dans l'histoire des "influvoleurs". L'enquête n'est d'ailleurs, semble-t-il, toujours pas terminée sur le sujet, même si Kopp semble mal parti dans cette affaire également. On vous tient au courant dès qu'on a plus d'informations sur le sujet !