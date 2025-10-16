Damso soupçonné d'avoir acheté des vues sur le clip de "MTL"

Les chiffres du dernier clip de Damso sont effectivement assez étonnants.

La question des achats de vues a toujours été assez épineuse (coucou Cédric Doumbé) dans le rap français ces dernières années. Cela fait maintenant plus de dix ans que les rappeurs s'accusent mutuellement de gonfler leurs stats en streaming, et certains rapports assez alarmants estiment qu'entre 10 et 30% des vues sur Youtube, ou des streams sur Spotify, seraient achetés. Pour l'instant, beaucoup de soupçons, mais peu de preuves et cette semaine, c'est Damso qui se retrouve dans la tourmente à cause des chiffres étonnants de son dernier clip en date, "MTL".

Plusieurs internautes sur Twitter notamment ont soulevé des interrogations quant au succès du dernier clip de Damso, "MTL", sorti il y a 12 jours et qui culmine à plus de 13 millions de vues sur Youtube. Un chiffre qui n'est pas étonnant pour Dems, lui qui a pas mal de clips qui ont largement dépassé ce score. Mais ce qui interroge en revanche, c'est le faible nombre de likes sous la vidéo : "seulement" 44 000 pouces bleus sont venus valider le clip. En comparaison, son clip "Pa Pa Paw", sorti il y a 3 mois, n'a que 7,3 millions de vues, et déjà 64 000 likes.

Forcément, un tel écart entre les vues et les likes pose question, et ça a souvent été un indicateur pour désigner les "tricheurs" par le passé, même si aucun n'a été vraiment exposé officiellement au final. Concernant Damso, effectivement, il est étrange de constater que d'un clip à un autre les écarts sont si criants. Mais il y a aussi la possibilité que beaucoup de gens soient allés voir le clip, et qu'ils n'aient pas aimé...