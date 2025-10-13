Akon : Sa femme demande le divorce et demande 100 millions de dollars

Et... Akon n'a pas du tout l'argent !

2025 n’est clairement pas la meilleure année pour Akon. Celui qui a longtemps brillé dans les années 2000 semble aujourd’hui traverser une période particulièrement compliquée. Après avoir abandonné son projet Akon City, une initiative ambitieuse censée révolutionner le Sénégal, le chanteur doit désormais faire face à un nouveau coup dur : sa femme, Tomeka Thiam, a décidé de demander le divorce après 29 ans de mariage.

Mais ce n’est pas tout… Selon plusieurs sources, Tomeka Thiam réclame pas moins de 100 millions de dollars à Akon pour sa « contribution » à sa fortune. Un montant colossal qui ferait trembler n’importe quelle star — d’autant plus que le chanteur ne disposerait actuellement que de 10 000 dollars sur son compte personnel. Une situation pour le moins étonnante pour celui qui a signé des tubes planétaires comme Smack That ou Lonely.

Alors, Akon fauché ? Pas vraiment. En réalité, il semblerait que toute sa fortune soit au nom de sa mère, une manœuvre financière qui pourrait bien changer la donne dans cette affaire.

Il faut dire que le projet Akon City, inspiré par des mégapoles futuristes et vanté comme un symbole du renouveau africain, avait déjà terni son image : promesses non tenues, retards de construction, et perte de crédibilité dans les médias. Et si cela ne suffisait pas, Akon avait récemment admis avoir pris exemple sur Booba pour un feat avec 50 Cent, un aveu surprenant qui a fait réagir la toile.

Bref, entre divorce à plusieurs zéros, projet tombé à l’eau et fortune en suspens, l’année 2025 ressemble à une véritable descente aux enfers pour Akon. Une chose est sûre : cette histoire est loin d’être terminée, et elle risque bien de nous divertir encore pendant de longs mois.