L2B : leur concert gratuit à Châtelet interrompu, ça tourne à l'émeute

La fête aurait été belle, mais malheureusement le concert du L2B a mal tourné.

Parmi les jeunes têtes qui ont pété fort dans le rap français, au point d'en devenir des vedettes sur ces deux dernières années, L2B ont clairement fait fort. Le groupe du 94 a réussi à s'imposer comme des gars incontournables du game en ce moment, avec une popularité qui explose, aussi bien auprès du public qu'auprès des rappeurs. Invités en feat presque partout, ils ont eu la bonne idée d'organiser un concert gratuit à Châtelet, en plein centre de Paris, samedi après-midi. Malheureusement, la sécurité a rapidement été débordée, les forces de l'ordre ont dû intervenir et c'est parti en émeute.

Ce sont des scènes qu'on aurait préféré ne pas voir, mais malheureusement, on dirait que la sécurité présente sur place avait sous-estimé la popularité du L2B Gang. Alors que l'évènement était à la base prévu pour accueillir 800 personnes, plus de 2000 personnes étaient déjà présentes dès la première partie du show, dans le cadre de la troisième édition de Centrale Place. Résultat, la sécu était en PLS, et les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin au concert et faire évacuer la foule.

Sauf qu'évidemment, la foule a eu un peu le seum de voir l'évènement annulé en plein milieu. Des scènes d'émeutes ont alors éclaté partout autour des Halles, avec même quelques moments d'affrontement entre la police et certains jeunes présents sur place. Pas sûr que les organisateurs retentent l'expérience...