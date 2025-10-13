Booba coupe le passage de SDM sur "Dolce Camara" à la Défense Arena : fin de l'histoire ?

Booba et SDM ont-ils complètement coupé les ponts après le départ de SDM du 92i ?

Ce week-end avait lieu ce qui a certainement été un des plus gros évènements rap français de l'année 2025, après le Stade de France de Jul, et celui de Ninho. On parle évidemment des concerts de Booba à Paris La Défense Arena, une série de dates avec lesquelles B2O a enflammé la capitale, une fois de plus. 30 ans de rap français, c'est un véritable monument qui a rempli trois fois la plus grosse salle de concert d'Île-de-France d'affilée. Mais un invité manquait à l'appel aux 3 concerts : SDM, aux abonnés absents.

Qu'on soit d'accord : pas de critique envers Booba pour ces concerts, qui étaient certainement les meilleurs de sa carrière, ou au moins dans le top. La scénographie était incroyable, le costume de Kopp, en mode légionnaire blingbling, une dinguerie, la foule était très réceptive, et il y en a eu pour tous les goûts. Cependant, on regrette tout de même l'absence de SDM, qui avait pourtant été un allié fidèle de B2O, et qui a aussi permis à Kopp de faire un dernier hit rap avec "Dolce Camara" avant de s'envoler définitivement vers la zumba et l'électro, avec "Ici c'est Paris" et "DD".

Qu'on se le dise, on a du mal à s'expliquer l'absence de SDM, alors que la séparation s'est bien passée d'après Booba lui-même, lorsque le rappeur de Clamart a quitté le 92i il y a plusieurs mois. Tout ça, alors que Benash, lui, était bien présent, après avoir pourtant tenté de clasher le Duc avant de se réconcilier. On espère que cette absence cache jute un problème de calendrier et d'agenda, et non quelque chose de plus sérieux / grave entre Kopp et Ocho.