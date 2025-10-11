COUP DE PROJO SUR : 2R, la nouvelle voix montante du rap marseillais

De la rue aux studios, 2R trace sa route dans le rap marseillais et confirme son potentiel avec la sortie de “Obito”.

Originaire de Marseille, 2R fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui transforment leurs épreuves en force et leur vécu en musique. À seulement 25 ans, le jeune rappeur impose peu à peu sa griffe dans le paysage du rap marseillais, avec une authenticité brute et une détermination sans faille.

Bercé par la musique depuis son plus jeune âge, 2R raconte que c’est elle qui lui a offert une porte de sortie face aux difficultés de la vie. « La musique, je l’ai dans la peau depuis gamin. C’est elle qui m’a aidé à tenir quand tout allait mal. » Un rapport viscéral à l’art qui se ressent dans chacun de ses textes.

Il écrit son premier texte à 21 ans, à une période où il traverse des moments compliqués. « Je me suis retrouvé à la rue, à dormir à droite à gauche ». C’est au studio qu’il trouve un nouveau souffle et commence réellement à rapper. Depuis un an, il enchaîne les sessions et affine son univers, entre sincérité, introspection et énergie de la rue.

Son tout premier clip, « Greenwood », marque le début de son aventure musicale. Mais c’est avec « Côté Passager » qu’il commence réellement à décoller, attirant l’attention d’un public de plus en plus large.

Aujourd’hui, 2R revient avec son tout nouveau clip « Obito », une référence à l’univers de Naruto qui témoigne de sa créativité et de son attachement à la culture pop. Entre punchlines percutantes et atmosphère sombre, le morceau illustre parfaitement son évolution artistique.

Avec déjà quatre clips à son actif et plusieurs featurings prometteurs en préparation, 2R compte bien s’imposer dans le game.

2R, c’est la voix d’un jeune qui a connu la galère, mais qui avance avec foi et passion, porté par une seule certitude : celle de vivre pour la musique.