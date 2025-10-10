Drake perd son procès pour diffamation contre "Not Like Us" de Kendrick Lamar et Universal

Toutes ces semaines de plaintes à passer pour un fragile, pour au final perdre son procès... Drake, tu es mal barré !

L'information avait fait le tour du monde lors des faits, car ce n'était probablement jamais arrivé dans toute l'histoire du rap : Drake a porté plainte contre Universal, mais aussi contre le morceau "Not Like Us" pour diffamation. Un morceau dans lequel le rappeur canadien était désigné en tant que "pédophile", dans un but de trolling évident, mais on dirait que le troll a un peu trop bien fonctionné. Un procès qui a fait passer Drizzy pour un gros fragile et un mauvais perdant. Et malheureusement pour lui, il vient de perdre ce procès pour diffamation.

Pire, la plainte de Drake pour diffamation à l'encontre du morceau "Not Like Us" a été rejetée. D'après la juge Jeannette Vargas, en charge du dossier, le fait que ces allégations de pédophilie aient été faites pendant un clash de rap, ça fait qu'il n'y a aucune matière pour commencer un procès.

La battle de rap en sept morceaux entre les artistes était une véritable "guerre des mots", qui a fait l'objet d'une importante couverture médiatique et de nombreux débats en ligne. Bien que l’accusation selon laquelle le plaignant serait un pédophile soit assurément grave, le contexte plus large d’une battle de rap enflammée, marquée par un langage incendiaire et des accusations offensantes lancées par les deux participants, ne porterait pas un auditeur raisonnable à croire que Not Like Us véhicule des faits vérifiables concernant le plaignant.

En gros, tout ça c'était du divertissement, et Drake a juste pris le seum parce que l'attaque était très violente, et que même si elle est évidemment fausse, ça met un coup à sa réputation, et surtout à son égo. Les équipes judiciaires de Drake ont annoncé leur intention de faire appel, quand au camp de Kendrick, on imagine que ça doit danser le C-Walk en rigolant !

Drizzy a intérêt à assurer avec son album "Iceman" attendu pour cette fin d'année, car sinon, ça sent la descente aux enfers...