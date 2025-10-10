Josman : le Parisien l'accuse d'avoir inspiré le pyromane de Los Angeles

C'est quand même une dinguerie d'écrire ça sur Josman quand on est censé être un journal sérieux...

Année après année, on a pris l'habitude de voir les médias raconter n'importe quoi au sujet du rap. En particulier les médias français, au sujet du rap français, car ils n'en maîtrisent clairement aucun des codes et ont tendance à vouloir faire la morale à tout le monde, avant même de vouloir bien faire leur métier. Les journalistes du Parisien, spécialisés dans les faits divers, sont évidemment les premiers à sortir des articles quand il s'agit de parler mal du rap. Et cette semaine, ils ont raconté littéralement n'importe quoi, en associant Josman aux incendies de Los Angeles.

Vous devez sûrement vous demander quel est le rapport. Rassurez-vous, nous aussi, mais Le Parisien n'a pourtant pas hésité à titrer que le pyromane de Los Angeles dont le procès se déroule actuellement, "se serait inspiré d'un clip de rap français". Vous vous demandez tous de quel clip il s'agit : Jonathan Rinderknecht, le nom de l'accusé, serait en effet fan du clip "Un Zder, un thé", extrait de l'album "J.O.$" sorti en 2018. Une vidéo visionnée de nombreuses fois par le pyromane, qui était apparemment "amateur de rap français".

Un clip qui n'a que très peu de rapport avec les incendies, si ce n'est le coup de briquet que Josman met pour rallumer ses joints, ou pour cramer quelques billets. Bref, comme d'habitude, la presse raconte n'importe quoi quand elle parle de rap français. Mais l'avantage de tout ça, c'est que du coup, des américains viennent voir le clip de Jos', qui est déjà à 9,9 millions de vues. Si le rappeur pouvait se servir de tout ça pour lâcher des phases bien sales dans son nouvel album qui arrive bientôt, ses fans seraient sûrement aux anges !