Nekfeu : Son ex-compagne aurait tout prémédité !

Le début de la lumière au bout du tunnel pour Ken Samaras ?

Une affaire qui prend une nouvelle tournure

Une éclaircie dans la période sombre que traverse actuellement Nekfeu ? Ces dernières heures, de nouvelles révélations circulent sur les réseaux sociaux et pourraient bien changer la donne dans l’affaire qui l’oppose à son ex-compagne.

Rappelons que le rappeur a été placé en garde à vue pour des faits présumés de viol, agression sexuelle et violences sur conjoint, avant d’être relâché quelques jours plus tard. S’il reste sous enquête, les accusations portées contre lui continuent de faire débat.

Mais ce mercredi 8 octobre, un communiqué publié par le blogueur Aqababe est venu jeter un nouveau pavé dans la mare. Selon lui, plusieurs proches de l’ex-compagne du rappeur auraient livré une version très différente de celle qui circule depuis plusieurs semaines.

« Tout aurait été prémédité »

Dans son communiqué intitulé “Affaire Nekfeu / Houda B.”, Aqababe affirme avoir recueilli des informations “auprès de plusieurs sources concordantes, incluant des proches, amis et membres de la famille de N. Houda B.”

Selon lui, « tout aurait été prémédité par l’ex-compagne voire ex-épouse du rappeur Nekfeu », leur rencontre n’étant « pas le fruit du hasard, mais une mise en scène soigneusement préparée dans le but de le séduire et de profiter de sa notoriété et de son argent ».

Toujours d’après ces sources relayées par le blogueur, la jeune femme se serait vantée auprès de ses proches que son “plan fonctionnait à merveille” : « cadeaux luxueux, virements à cinq chiffres, caprices exaucés… Elle aurait déclaré pouvoir lui faire faire tout ce qu’elle voulait », écrit Aqababe.

Des accusations remises en question

Le communiqué poursuit : « Concernant les accusations publiques portées contre Nekfeu, il s’agirait d’un scénario construit de toutes pièces : plaintes préparées, versions apprises par cœur et même messages falsifiés. »

Certaines sources évoqueraient même que la jeune femme aurait « cherché à truquer des SMS » pour renforcer ses déclarations.

Toujours selon Aqababe, plusieurs témoins affirment que « l’entourage de Houda B. soutient que Nekfeu n’aurait jamais été violent, bien au contraire », évoquant un homme “sensible, calme et amoureux”, trahi et utilisé.

Le blogueur conclut son communiqué par une phrase lourde de sens :

« Elle avait tout prévu. Même les plaintes, même les scénarios au cas où elle se retrouverait sans rien. Elle le faisait chanter depuis des années. Si Nekfeu avait payé, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »

Une affaire toujours en cours

Pour l’heure, ces révélations ne sont pas confirmées par la justice et doivent donc être prises avec précaution. Ni Nekfeu, ni son entourage, ni celui de son ex-compagne n’ont officiellement réagi à ce nouveau rebondissement.

Sur les réseaux, les fans se divisent : certains soutiennent fermement le rappeur, tandis que d’autres appellent à attendre les conclusions judiciaires avant tout jugement.

Une chose est sûre : cette affaire, mêlant notoriété, relations toxiques et enjeux médiatiques, est loin d’avoir livré tous ses secrets.