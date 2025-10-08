Lil Durk accusé d'avoir commandité des meurtres sur ses propres gars du O'Block

Les histories de gang dans le rap US, c'est vraiment du sale, et Lil Durk se retrouve bien dans la sauce...

Si la "gang culture" a produit quelques uns des sons les plus marquants de l'histoire du rap US, notamment du côté de la West Coast dans les années 90, elle est devenue un véritable problème pour pas mal de rappeurs, qui se retrouvent embourbés dans des histories de règlement de compte. Leur honneur est en jeu et ils ne peuvent pas reculer. Lil Durk en sait quelque chose, lui qui est en prison, en attente de son procès, depuis octobre 2024. Il se retrouve désormais accusé d'avoir commandité des meurtres sur ses propres gars du O'Block à Chicago.

Cela fait donc environ un an que Lil Durk est enfermé en attente de son procès. Un procès dans lequel on va l'accuser d'avoir engagé des gens pour tuer Quando Rondo, afin de venger le meurtre de King Von. Mais petit à petit, d'autres charges ont été ajoutées au dossier de Durkio, qui aurait finalement commandité plusieurs assassinats... dont certains sur les membres du O'Block, le nom pour désigner le quartier de Parkway Gardens à Chicago. Si le rappeur a commandité ces meurtres, c'est parce que les gars de O'Block n'auraient pas réussi à venger la mort de King Von.

Lil Durk is facing allegations from federal prosecutors that he put hits on O-Block members for not retaliating for King Von’s death.



Prosecutors plan to introduce testimony from a witness who claims Durk gave the orders. pic.twitter.com/hl6fXVbZHs — Kurrco (@Kurrco) October 7, 2025

Une information qui arrive dans un mauvais timing pour le rappeur, alors que son procès pour avoir engagé des tueurs à gage aura lieu ce mois-ci, après avoir été reporté en janvier dernier afin de regrouper plus de preuves. On dirait bien que ça ne sent pas très bon pour Lil Durk, même si ses équipes d'avocats affirment qu'il est "impossible de prouver qu'il a participé à la traque et à la fusillade" qui a eu lieu à Los Angeles en août 2022, et pendant laquelle Quando Rondo était clairement visé.

C'est là qu'on voit comment la "loi de la rue", qui peut être si tentante lorsqu'on est jeune et qu'on cherche un cadre, finit toujours par aboutir à des drames, à des vies détruites, des deux côtés.