Youssef Swatt's "kidnappé" par l'armée israélienne, il passe un message : "J'en appelle à tous mes camarades..."

Le rappeur Youssef Swatt's, qui avait embarqué sur un bateau de la Flottille pour Gaza, a été intercepté par l'armée israélienne.

Lorsqu'il s'agit de faire preuve de conviction, beaucoup sont aux abonnés absents chez les artistes. Pendant longtemps, les rappeurs n'ont pas hésité à prendre position sur des sujets brûlants, mais quand il s'agit de joindre l'acte à la parole, bien souvent il n'y a plus personne. Yousseff Swatt's, vainqueur de l'émission "Nouvelle Ecole" saison 3, avait décidé de prendre son courage à deux mains et d'embarquer dans la Flotille pour Gaza, afin d'essayer de forcer le blocus humanitaire imposé par l'armée israélienne. Il a apparemment été intercepté par Tsahal, mais a eu le temps de préparer un message avant que ça arrive.

Le message a déjà fait le tour des réseaux sociaux, puisqu'il a été posté sur le compte Instagram du rappeur. On y voit Youssef Swatt's, installé dans son bateau, dans ce qui ressemble à une chambre pas hyper confortable, prendre son téléphone pour passer le message suivant :

Je m'appelle Youssef Reziki, je viens de Belgique et si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés en mer par les forces d'occupation israéliennes, ou par un pays participant au génocide d'Israël contre les palestiniens. J'en appelle à tous mes camarades, à mes amis, à ma famille, pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement belge afin d'exiger ma libération immédiate.

Une information qui recoupe celles déjà annoncées dans la presse, à savoir que le bateau Anas Al Sharif, dans lequel se trouvait apparemment le rappeur, a effectivement été intercepté par l'armée israélienne, ce qui constitue un blocage d'accès à l'aide humanitaire et une violation du droit international. Ceci dit, au vu de la situation à Gaza depuis plusieurs mois désormais, pas sûr que le droit international existe encore... Concernant Youssef Swatt's, l'armée israélienne va évidemment finir par le relâcher, car ils ne prendront jamais le risque de provoquer une guerre diplomatique avec la Belgique.

Cependant, on salue le courage du rappeur, qui est quasiment un des seuls, en 35 ans de rap francophone, à s'être rendu sur place dans un contexte si tendu pour apporter son soutien à la population.