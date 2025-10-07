Rohff envoie un gros taquet à Bassem : "lui, c'est un raciste, j'suis pas avec lui"

Rohff a mis les choses au clair concernant ses soi-disant liens avec Bassem.

On vit en ce moment une époque troublée, avec pas mal de tensions entre les différentes communautés. Des tensions qui sont souvent exacerbées par des influenceurs avec des discours parfois assez haineux, et notamment Bassem qui a fait de tous ces sujets la base de son argumentaire. A côté de ça, Rohff, qui a sorti un son appelé "Noirabe", a eu à répondre à beaucoup de polémiques sur ces sujets. Dans une récente interview, il a d'ailleurs tenu à mettre une distance entre lui et l'influenceur, qu'il qualifie de raciste avec une "mentalité de colon".

Rohff était l'invité de la toute première émission "La CRTQE" sur la chaîne Hystry Kultur. Une émission pendant laquelle ils ont beaucoup parlé de musique, du vécu d'Housni, mais aussi de ses positions sur certains sujets de société, notamment les propos tenus par Bassem :

Lui c'est un raciste, lui il fait partie de la Fitna, c'est un acteur de la Fitna. Lui, je suis pas avec lui, frère. Et s'il voit cette interview il faut qu'il le sache : je suis pas avec lui. Pourquoi ? Parce que sa façon de parler insulte aussi mes enfants. Je serai jamais avec lui. Lui, il a un esprit colon. Il a dit "gaulliste", il a dit j'sais pas quoi, frère, c'est des mecs qui sont venus, qui ont tué du renoi, de l'algérien, beaucoup de monde. J'essaie pas de plaire à un audimat de racistes, de fachos, ça m'intéresse pas.

Dans la suite de son interview, il affirme également que contrairement à ce qu'on a pu croire ou entendre, il y a des gens dans la communauté arabe qui se sont dressés contre les propos de Bassem, tout en ne minimisant pas le racisme présent dans toutes les communautés, même dans la sienne.

Bref, un Housni qui parle avec le cœur, comme souvent, et des propos qui sont assez intéressants au regard des polémiques qui ont entouré la sortie de son morceau "Noirabe". Qu'on soit ou pas d'accord avec lui, au moins, sa position est claire et sans ambiguïté.