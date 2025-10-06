Gims apparaît en compagnie de sa nouvelle femme, Demdem riposte : "C'était sa p*te..."

Alors que Gims a fait sa première apparition officielle en compagnie d'Antonella, Demdem a eu une réaction bien agressive.

Gims est en train de boucler une année 2025 de tous les records, avec des tubes qui ont squatté les premières places des charts pendant toute l'année. Mais niveau sentimental, on peut dire que c'était un peu plus chaotique, puisqu'une séparation avec Demdem a plusieurs fois été mentionnée. On ne savait pas trop de quoi il retournait, mais maintenant, c'est officiel : Gims s'est affiché en public au bras de sa nouvelle compagne, Antonella, mettant le feu à Internet. Evidemment, Demdem a réagi de manière plutôt agressive.

La réaction est à prendre avec des pincettes car les stories ont depuis été supprimées. Mais des internautes très vifs ont réussi à faire des screens, qui ont été repris par la presse à scandales. Demdem a donc pris son téléphone pour réagir à chaud à la situation, et c'était plutôt violent :

C'était sa pute, maintenant c'est sa 2ème ouais, j'suis plus là-dedans moi hein me mêlez pas.

La rupture entre Gims et Demdem est donc bien officielle, ainsi que les rumeurs de polygamie qui entouraient le chanteur depuis le début de sa carrière, qui deviennent donc elles aussi officielles. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que l'Etat français a longtemps refusé d'accorder à Meugi la nationalité française, car la polygamie est très mal vue d'un point de vue légal ici. A côté de ça, Demdem a dû prendre un sacré coup de pression puisque les stories ont rapidement été supprimées. Mais certains commencent à émettre l'idée que Demba pourrait même aller jusqu'à s'allier avec Booba pour venger son honneur. Si ça se fait, ons erait au sommet du divertissement, mais pas sûr qu'elle accepte, car le Duc l'a bien insultée pendant ces dernières années.