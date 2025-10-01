PLK a sold-out son deuxième Stade de France !

Encore une fois il a réussi à mettre la barre très haute !

Mais qui peut arrêter PLK ? Clairement, il a décidé de braquer le game. Celui qui sera présent au GP Explorer : The Last Race organisé par Squeezie continue son ascension fulgurante. Après avoir créé l’événement en annonçant un Stade de France le 5 septembre 2026, complet en quelques heures seulement, PLK ne s’est pas arrêté là.

Face à la demande phénoménale, Polak a décidé d’ajouter une seconde date le 4 septembre 2026, pour offrir une nouvelle chance à ses fans. Et le résultat est sans appel : depuis le lundi 29 septembre, le deuxième Stade de France affiche également complet !

Comme Jul et Ninho, PLK rejoindra donc le cercle très fermé des rappeurs capables de rassembler 160 000 personnes sur deux soirs dans la plus grande salle de France. Une performance exceptionnelle qui confirme son statut de poids lourd du rap français.

Déjà honoré par le PSG pour un concert exceptionnel au Parc des Princes lors de la cérémonie du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, PLK s’apprête désormais à relever un nouveau défi colossal : marquer l’histoire avec deux dates consécutives au Stade de France.

Mais on le sait, les défis, PLK aime ça. Et cette fois encore, il compte bien tout prendre sur son passage.