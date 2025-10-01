Fianso prend la parole après sa garde à vue : "je suis au-dessus d'aucune loi..."

Comme tout le monde, Fianso fait des bêtises, mais il a au moins le courage de les assumer.

Après avoir remis le kickage et l'art du freestyle au goût du jour dans le rap français, avec sa série de titres "Jesuispasséchezso", Fianso a pris une retraite bien mérité, lui qui n'a plus rien à prouver dans le rap français. Passé de l'autre côté du micro, en tant que producteur et chef de label, puis carrément, dans le domaine du cinéma, il prépare le dernier concert de sa carrière à Bercy fin 2026. Mais si on a beaucoup parlé de lui dans les médias cette semaine, c'est pour sa garde à vue suite à un excès de vitesse, sur lequel il a décidé de prendre la parole en assumant.

Ce n'est pas le premier rappeur a être interpellé pour des délits routiers, mais c'est un des seuls à assumer pleinement sa connerie, en prenant la parole publiquement après sa garde à vue pour expliquer de quoi il en retourne.

Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, y a un article ou deux qui parlent d'un extrait de vitesse, tout va bien, je vous rassure, merci pour vous messages, merci pour la bienveillance. J'suis comme tout le monde, je suis au-dessus d'aucune loi, donc... je conduis trop vite, je paie la cuenta, c'est comme ça. C'est la vie, écoute, on se déplacera en taxi ! Prenez soin de vous.

Un peu d'humour et un peu de franchise, des ingrédients qu'on a l'habitude de retrouver chez Fianso, même si pour le coup, on imagine que ça le fait quand même bien chier de ne plus pouvoir toucher un véhicule pendant au moins 6 mois, puisque son permis a été annulé avec interdiction de le repasser pendant les 6 prochains mois.

On espère qu'il va continuer à se focus sur ce qui compte : son Bercy en novembre 2026, sa famille, et les différents projets en cours pour lui au cinéma.