Fianso : contrôlé à 188 km/h, le rappeur est placé en garde à vue

Fianso a été placé en garde à vue après un gros excès de vitesse alors que son permis était déjà suspendu.

C'est la journée des gardes à vue pour le rap français. Après Nekfeu, qui a été mis en GAV après un nouveau rebondissement dans l'affaire qui l'oppose à son ex-compagne, c'est désormais au tour de Fianso de finir à l'ombre. Le rappeur du Blanc-Mesnil a été contrôlé à 188 km/h sur l'autoroute A10 aux environs de Longvilliers dans les Yvelines, puis placé en garde à vue lorsque les policiers ont remarqué que son permis était déjà suspendu pour une précédente infraction.

L'artiste a été interpellé au volant d'un véhicule de marque Mercedes aux alentours de 1h20 du matin, alors qu'il circulait à 188km/h (retenus 178) sur une portion à 130. D'après les informations recueillies par Actu78, c'est lorsque les gendarmes ont procédé aux vérifications des papiers qu'ils se sont rendus compte que le permis de Fianso était déjà suspendu, ce qui a entraîné son placement en garde à vue dans la nuit du 27 au 28 septembre :

En procédant aux vérifications, ils ont découvert que son permis de conduire était suspendu, qu’il s’agissait d’une récidive et l’artiste a alors été placé en garde à vue.

Du côté du rappeur, les faits sont pleinement assumés, et il est immédiatement passé devant un juge homologateur dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité. Le parquet aurait requis une amende de 750 euros, une peine de trois mois de prison avec sursis, mais aussi l'annulation de son permis avec interdiction de le repasser pendant 6 mois. Le véhicule du rappeur aurait aussi été confisqué.

Alors que le juge lui aurait déclaré que "vous commencez à être connu pour des délits routiers… ça commence à faire beaucoup", Fianso a assumé comme un bonhomme, en répondant "je sais monsieur, je prends pleinement conscience de la situation". Son avocat, quant à lui, a tenté d'éteindre les éventuelles polémiques en affirmant les choses suivantes :

Il n’a tué personne. Il était assuré. Il n’avait pas consommé d’alcool ou de stupéfiants. Et il n’a mis la vie de personne en danger. On a accepté un peu contraints…

L'accord a été signé entre le rappeur/acteur et la justice, et les trois mois de prison ne devraient pas être exécutés, à moins qu'un délit similaire soit commis dans les 5 prochaines années. Entre le blocage de l'A3 pour le clip de "Toka", et maintenant cette histoire d'excès de vitesse avec permis suspendu, on dirait bien qu'entre Fianso et les autoroutes, c'est une grande historie d'amour. On espère surtout que ça ne va pas lui porter trop préjudice d'un point de vue professionnel, lui qui est en ce moment en train de tout casser au cinéma.