Nekfeu en garde à vue : il est accusé de viol, agression sexuelle et violences sur conjoint

Après de "nouveaux éléments", la justice a relancé la procédure concernant l'affaire entre Nekfeu et son ex-compagne, et placé le rappeur en garde à vue.

On assiste cette semaine à un rebondissement complètement inattendu dans l'affaire qui opposait Nekfeu à son ex-compagne, et qui avait été classée sans suite il y a très peu de temps. Cette semaine, le rappeur parisien vient d'être placé en garde à vue dans un commissariat du XVème arrondissement de Paris, car il est accusé de viol, d'agression sexuelle et de violences habituelles sur conjoint, d'après des informations révélées par Paris Match.

Une affaire qui fait évidemment écho à celle de l'année dernière, lorsque Nekfeu avait été le sujet d'une plainte plus ou moins pour les mêmes faits, plainte qui venait de son ex-compagne et qui avait été classée sans suite pour la troisième fois (elle a multiplié les plaintes contre lui depuis 2022). Le rappeur s'est présenté au commissariat après une convocation, a été auditionné par un officier, avant d'être finalement placé en garde à vue.

Si l'enquête est relancée et que le rappeur a fini en GAV, c'est parce qu'un nouveau témoignage jusqu'ici inconnu de la justice est venu apporter un nouvel éclairage sur les plaintes déposées par son ex-compagne et classées sans suite. L'année passée, Nekfeu avait lui aussi porté plainte contre son ex-compagne, pour non-représentation d'enfant, elle avait même fini par être condamnée pour ça.

Comme on n'a aucune idée de ce que sont les "nouveaux éléments" qui sont venus relancer l'enquête, on va se garder de tout pronostic et de tout commentaire sur l'histoire. Cependant, on ne peut que constater que la relation entre les deux individus avait l'air vraiment, vraiment toxique à fond. L'heure est maintenant venue de laisser la justice faire son travail, on vous tient au courant dès qu'il y a du neuf.