Youssoupha se paie Sarkozy après sa condamnation : "Vous en avez assez de cette bande de racailles..."

L'ancien président de la République a été condamné à 5 ans de prison, et Youssoupha n'a pas manqué l'occasion de lui rappeler ses propos orduriers...

La France a basculé au milieu des années 2000 dans un véritable rapport de force avec ses populations vivant dans les quartiers populaires, en ciblant particulièrement les jeunes issus de l'immigration. Et un des premiers à avoir voulu créer un véritable fossé entre la soi-disant "France des honnêtes gens" et celle des "racailles", c'est Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Mais pas de chance, il vient d'être condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Forcément, Youssoupha n'allait pas manquer l'occasion de se foutre de sa gueule !

Youssoupha a pour l'instant fait un sans faute en 2025, en sortant un des meilleurs projets de l'année dès le mois de janvier. Il a ensuite magistralement surfé sur la trend de BigFlo et Oli, avec un couplet de dingue, et il continue son "perfect" en se payant Nicolas Sarkozy après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Dans un tweet, le lyriciste bantou a repris la célèbre phrase de l'ancien président prononcée au Val D'Argent, à Argenteuil : "Vous en avez assez de cette bande de racaille ? On va vous en débarrasser".

« Vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser… » https://t.co/QhIMLFXn3h — Youssoupha (@youssouphamusik) September 25, 2025

L'homme était alors ministre de l'intérieur, mais visait déjà le poste de président et avait profité d'un fait divers pour stigmatiser toute une partie des habitants du quartier du Val d'Argent. Forcément, la condamnation de Sarkozy à de la prison ferme est un beau pied de nez ironique, pour tous les rappeurs des années 2000, pour qui toutes les provocations de "Sarko" étaient autant d'insultes balancées à la face des quartiers populaires.

L'arroseur arrosé, en quelques sortes !