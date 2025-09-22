Kery James de retour avec un nouvel album "R.A.P", des rumeurs de boycott circulent

Kery James va faire son retour dans le rap français avec un nouveau projet qui sortira cette année, en 2025.

On vous l'avait annoncé et forcément, c'est une news qui a fait plaisir à pas mal de fans de rap à l'ancienne : Kery James a fait son grand retour dans le rap français en 2025. D'abord avec un single, "Radical", qui est sorti en milieu d'année et qui était bien punchy, avec un texte très fidèle au discours de tonton Kery pendant toute sa carrière. Le single annonçait un album, qui devait sortir la semaine dernière, mais cette fois, c'est sûr : le rappeur du 94 a annoncé son projet, avec la date de sortie, et même un nouveau single qui arrive dans quelques jours !

Le rappeur a pris la parole lui-même sur ses réseaux sociaux, en annonçant qu'un nouveau single était en route : le morceau "Shaban" devrait arriver le 3 octobre, soit vendredi de la semaine prochaine, et il s'agira sûrement d'une des plus grosses sorties de la semaine. Dans le même post, Kery James rappelle également l'arrivée de son album "R.A.P." pour "Résistance, Amour, Poésie", trois mots d'ordre qui ont toujours eu une grosse importance dans sa carrière. La date de sortie est fixée au 28 novembre 2025.

Une annonce étonnante, puisque la sortie était initialement prévue pour le 19 septembre. On n'a pas de raison officielle pour expliquer ce retard, mais plusieurs rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux font part d'une certaine forme de boycott de la part de certains labels et des distributeurs de disques à cause de ses lyrics et des thèmes abordés, ce qui aurait donc retardé la sortie. D'ailleurs, dans son post Instagram Kery James annonce lui-même que "Vous ne l'entendrez pas à la radio croyez-moi", ce qui sous-entend qu'il doit y avoir des propos qui prêtent à la polémique ! Ou simplement que le morceau n'a rien à voir avec la "tendance actuelle" dans le rap game et sur les ondes.

Rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau single !