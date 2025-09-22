Booba partage une vidéo étrange sur la triche dans l'industrie de la musique, le public se méfie

Après qu'une vidéo parlant de la triche dans le streaming ait buzzé ce weekend, Booba l'a repartagé, mais les fans sur Twitter lui font un sacré pressing.

Depuis l'avènement du streaming comme mode numéro 1 de consommation de musique, les suspicions de triche ont circulé dans tous les sens. Parfois sans preuves, parfois avec : un nombre d'écoute incroyable dans des pays même pas francophones, des scores très surprenants pour des artistes peu connus, des vidéos de téléphones et tablettes en train de tourner en boucle sur un son rap français, les exemples ne manquent pas. Ce weekend, une vidéo a fait le tour du Web créant un gros buzz : on y voit notamment une "ferme à streams" avec des dizaines d'appareils. Booba a repartagé la vidéo, mais on dirait que ça se retourne contre lui.

Il s'agit d'une vidéo d'environ une minute, qui ne nous apprend, en soi, rien de plus que ce qu'on savait déjà. On y voit une ferme à streaming, avec de nombreux appareils, ainsi que des articles de presse qui abordent le sujet de la fraude en streaming, pour 6ix9ine, Travis Scott, G-Eazy ou Beyoncé. Selon un rapport du Financial Times cité dans la vidéo, environ 10% de tous les streams mondiaux seraient des fraudes. Un chiffre énorme, contre lequel les plateformes essaient de lutter tant bien que mal, sans beaucoup de succès. Booba a évidemment repartagé la vidéo via son compte Twitter.

Malheureusement on dirait bien que c'est en train de se retourner contre lui. Depuis le début du streaming, Kopp se bat contre la triche publiquement. Mais d'autres artistes comme Gims notamment l'ont indirectement accusé d'avoir recours à la triche (sans le nommer), ce qui a d'ailleurs lancé leur clash. Et alors qu'il a depuis plusieurs années accusé beaucoup d'autres artistes de tricher, Booba se retrouve désormais lui aussi au centre des rumeurs.

Tu as commencé le clash avec Gims parce qu’il a denoncé ce vice. Aujourd’hui tu en parles toi même . Gims a 5 ans d’avance sur toi — KingYann (@RyadDarksyd) September 21, 2025

Plusieurs personnes dans ses commentaires l'ont accusé de tricher lui aussi, lui rappelant comment il avait réagi à l'époque quand il avait été soupçonné. Ici, on ne pense pas que Booba triche spécialement, sa carrière parle pour lui, même s'il est toujours possible de voir ses streams gonflés contre sa propre volonté, comme l'explique la vidéo. Bref, vivement que des outils de contrôle plus performants soient mis en œuvre, car pour le moment, on est dans le flou le plus complet.