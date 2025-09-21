Dame Dash : "Je n'écoute pas Beyoncé car je ne veux pas avoir envie de la b*iser"

Le grand pote de Jay-Z avait la langue un peu trop pendue en interview.

En se mariant avec Beyoncé, Jay-Z a en quelques sortes "décroché le gros lot". Classée par plusieurs magazines comme une des femmes les plus sexy au monde, mais surtout, dans le top 3 des chanteuses les plus bankable de ces 35 dernières années, le couple est évidemment un exemple pour tous ceux qui rêvent d'une "success story" à l'américaine, le "power couple" par excellence, malgré quelques turbulences par moments. Dame Dash, grand pote de Jay-Z et cofondateur de Roc-A-Fella, a fait des confessions surprenantes au sujet de la femme de son pote en interview : il refuse de l'écouter pour "ne pas avoir envie de la baiser".

On peut dire que ça, c'est de la loyauté ! Ou du mensonge exagéré à l'américaine, on vous laisse faire votre choix. En interview pour le podcast "The Art Of Dialogue" (à retrouver en bas de l'article), Dame Dash s'est confié sur ses rapports avec Beyoncé, lui qui a un temps été soupçonné d'avoir eu une relation avec la star du RnB.

Je n'essaierai jamais de parler à la femme d'un autre homme. Je l'ai approchée une fois, et je pense que j'ai eu son numéro lors du défilé à un show Victoria's Secret, mais pour moi c'était encore une petite fille.

Il explique également qu'à l'époque, elle n'avait pas atteint son plein potentiel et qu'elle était encore à un an ou deux de devenir une vraie "megastar".

Je ne lui ai jamais reparlé après ça. Je n'écoute même pas les disques de Beyoncé parce que je ne veux pas avoir envie de la baiser. Je ne veux pas la voir remuer son corps. Même pour Jay, que je considère encore comme mon frère. Je ne sais même pas vraiment à quoi elle ressemble.

Il serait donc le seul homme sur terre à ne pas savoir à quoi ressemble Beyoncé... Pourquoi pas ! Une sacrée preuve de loyauté, même si ça ressemble aussi beaucoup à un mensonge, et à un pote pas si fiable vu qu'il a du mal à se contrôler. Dans la suite de l'interview, il explique qu'il a appliqué ce code pour toutes les "ex" de Jay-Z : "une fois qu'il a avancé ses pions, je ne parle même plus à la fille".

Dame Dash révèle cependant qu'il leur est arrivé plusieurs fois d'être en compétition pour une meuf, notamment pour Aaliyah à l'époque, qui a fini par le choisir lui plutôt que Jay. En tout cas, voilà de sacrées anecdotes, on n'aurait jamais cru entendre parler de Beyoncé comme ça par un pote de Jay-Z !