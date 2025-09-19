Benab : l'incroyable casting de son dernier album "Alt F4" avec Lacrim, Mister You, Zkr, Timal, Kofs,...

Pour son dernier tour de piste, Benab a décidé de bien s'entourer.

La toute première fois qu'on parlait de Benab, c'était en 2018, au tout début de sa carrière. Le rappeur de Sevran aura été plutôt productif en 7 ans, avec la sortie de nombreux projets, dont certains en plusieurs parties ce qui fait qu'il a bien occupé le terrain pendant toutes ces années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et l'artiste a annoncé que l'album "Alt FR", qui sortira le 26 septembre serait le dernier de sa carrière. Pour son dernier tour d'honneur, on peut dire qu'il est bien accompagné : Lacrim, Zkr, Timal, Mister You, et bien d'autres, on a du solide au programme.

"Alt F4" sortira donc vendredi prochain et la tracklist a été dévoilée par Benab lui-même. On y retrouve de très beaux noms du rap français, avec par exemple le gros feat dévoilé la semaine dernière, "RS6", en compagnie de Timal et Zkr. On retrouvera aussi "Mister You" sur "Sombrero", Lacrim sur "Cocaïne", encore Zkr sur le morceau "Full Up", mais aussi Dibson ("Affreux Jojo"), Anas ("Les Hommes"), Kofs dans "Parano", Bimbim ("Grands Rois"), mais aussi la chanteuse Zaho, sur "Haya", et enfin Babyblack dans "Prison Dorée".

Finalement, tous les artistes un peu proches de Benab ont répondu présent pour son dernier album, et c'est la preuve qu'il est un rappeur qui a quand même bien pesé dans le game, en presque dix ans de carrière. Il faut dire que son authenticité, mais aussi sa volonté de proposer des sonorités plus musicales ont beaucoup plu au public. Visiblement pas assez pour lui donner la fame qu'il mérite, mais ça, c'est un autre sujet...

On salue aussi le travail fait sur la pochette, avec le clin d'œil à Zizou, lorsqu'il sortait de la finale de la Coupe du Monde 2006 après son expulsion, sans jeter un regard au trophée, probablement un peu dégoûté par la tournure des évènements. Un parallèle avec la carrière de Benab ? Possible. Réponse dans l'album la semaine prochaine !